https://sputnik-georgia.ru/20220228/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-28-fevralya-264839626.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 28 февраля
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 28 февраля
Больше всего случаев COVID-19 по-прежнему в грузинской столице. За Тбилиси по степени "ковид-заразности" следуют регионы Имерети и Аджария 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T11:50+0400
2022-02-28T11:50+0400
2022-02-28T11:50+0400
шестая волна
коронавирус covid-19
грузия
общество
новости
здравоохранение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714431_0:0:3181:1790_1920x0_80_0_0_9fe8c670aa46083700a38898e3b17771.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинские медики из 2 465 случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 241 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 14 138 тестов на коронавирус, 7 910 – на антиген, 6 228 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 504 161 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 12 840 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 504 161 пациент.На сегодня в Грузии 85 122 активных случая, из них 4 595 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 046 пациентов тяжелое, из них 278 подключены к аппарату искусственного дыхания, 417 пациентов лечатся в ковид-гостиницах, 80 110 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 4 человек.Показатель положительности по данным на 27 февраля составляет 17,44%, за две недели – 26,54%, за семь дней – 22,06%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714431_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_6386022a79b5e00d737891d75523a0ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 28 февраля
Подписаться на
Больше всего случаев COVID-19 по-прежнему в грузинской столице. За Тбилиси по степени "ковид-заразности" следуют регионы Имерети и Аджария
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинские медики из 2 465 случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 241 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 143
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 18.
В стране за последние сутки сделано 14 138 тестов на коронавирус, 7 910 – на антиген, 6 228 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 504 161 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 12 840 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 504 161 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 25 пациентов, а с начала пандемии – 16 163.
На сегодня в Грузии 85 122 активных случая, из них 4 595 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 046 пациентов тяжелое, из них 278 подключены к аппарату искусственного дыхания, 417 пациентов лечатся в ковид-гостиницах, 80 110 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 4 человек.
Показатель положительности по данным на 27 февраля составляет 17,44%, за две недели – 26,54%, за семь дней – 22,06%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.