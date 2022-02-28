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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 28 февраля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 28 февраля

Больше всего случаев COVID-19 по-прежнему в грузинской столице. За Тбилиси по степени "ковид-заразности" следуют регионы Имерети и Аджария 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T11:50+0400

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2022-02-28T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинские медики из 2 465 случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 241 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 14 138 тестов на коронавирус, 7 910 – на антиген, 6 228 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 504 161 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 12 840 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 504 161 пациент.На сегодня в Грузии 85 122 активных случая, из них 4 595 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 046 пациентов тяжелое, из них 278 подключены к аппарату искусственного дыхания, 417 пациентов лечатся в ковид-гостиницах, 80 110 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 4 человек.Показатель положительности по данным на 27 февраля составляет 17,44%, за две недели – 26,54%, за семь дней – 22,06%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии