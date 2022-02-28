https://sputnik-georgia.ru/20220228/demna-gvasaliya-i-merab-ninidze-nominirovany-na-premiyu-nika-264858269.html

Демна Гвасалия и Мераб Нинидзе номинированы на премию "Ника"

Демна Гвасалия и Мераб Нинидзе номинированы на премию "Ника"

Премия объявила список номинантов за прошедший 2021 год, и в нем есть немало имен из Грузии 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T19:09+0400

2022-02-28T19:09+0400

2022-02-28T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Всемирно известный грузинский дизайнер Демна Гвасалия, а также актеры Мераб Нинидзе и Тинатин Далакишвили номинированы на кинопремию "Ника", сообщается на официальном сайте Российской академии кинематографических искусств.Нинидзе представлен на премию за роль в фильме "Дело" Алексея Германа-младшего, а Далакишвили - за работу в картине "Медея" Александра Зельдовича. Фильм "Медея" также поборется за "Нику" в номинации "Лучший игровой фильм", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая работа звукорежиссера".Дизайнер Демна Гвасалия номинирован на "Нику" в категории "Лучшая работа художника по костюмам". Гвасалия создал наряды для фильма "Северный ветер" своей подруги - режиссера и актриса Ренаты Литвиновой. В этом фильме также играет актер Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Михаил Гавашели. Музыку к фильму написала певица Земфира - она также претендует на "Нику" в номинации "Лучшая музыка к фильму".Кроме того, за статуэтку "Ника" в номинации "Лучшая сценарная работа" со своими коллегами посоревнуется режиссер и сценарист Александр Миндадзе со своим фильмом "Паркет".Отметили на премии и фильм "Море волнуется раз" Николая Хомерики - на номинацию "Лучшая роль второго плана" за работу в этой картине представлен актер Андрей Смоляков.Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, грузия, новости, рената литвинова, михаил гавашели, земфира, россия, кинопремия "ника", мераб нинидзе, демна гвасалия