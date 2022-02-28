https://sputnik-georgia.ru/20220228/ekonomicheskiy-rost-gruzii-v-yanvare-2020-goda-sostavil-18---premer-264856947.html

Экономический рост Грузии в январе 2022 года составил 18% - премьер

Экономический рост Грузии в январе 2022 года составил 18% - премьер

Экономическая команда Грузии должна сохранить темп развития страны, отметил премьер 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T18:15+0400

2022-02-28T18:15+0400

2022-02-28T18:21+0400

шестая волна

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинская экономика растет быстро и власти должны сохранить этот темп, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Под действием пандемии коронавируса в экономике Грузии в 2020 году произошел спад на 6,8%. С апреля 2021 года начался довольно быстрый процесс восстановления, что отразилось практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и оборота предприятий.Средний показатель реального роста экономики за 2021 год составил 10,6%. Между тем, годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в стране составила 13,9% при целевом показателе 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, коронавирус covid-19, ираклий гарибашвили