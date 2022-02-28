https://sputnik-georgia.ru/20220228/kak-priuchit-mozg-luchshe-zasypat-sovet-psikhologa-264845691.html

Как приучить мозг лучше засыпать? Совет психолога

Как приучить мозг лучше засыпать? Совет психолога

Специалист рассказал, какие существуют способы для того, чтобы приучить мозг лучше засыпать 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T14:01+0400

2022-02-28T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Засыпать и просыпаться в одно и то же время, не делая исключений на выходных – вот золотое правило качественного сна, считает американский психолог Майкл Гранднер, пишет CNN Health.Специалист утверждает, что придерживаться такого графика нужно для того, чтобы организм приучился выделять гормон мелатонин, регулирующий циклы сна, именно в те конкретные моменты, когда он необходим.Начать можно с того, чтобы хотя бы следить за временем пробуждения. Таким образом вы выработаете правильный режим дня. "Мы не всегда контролируем, когда нас клонит ко сну, но только от нас зависит, когда мы проснемся, и в мозге включится маленький таймер, устанавливающий наши ритмы сна", – сказал Гранднер.Между тем, Майкл Гранднер не рекомендует валяться в кровати, если не получается заснуть. Это может привести к хронической бессоннице, предупреждает эксперт.По мнению психолога, многие жертвуют сном ради развлечений и дел. Такой подход губителен для организма, уверен Гранднер. "Проблема заключается в том, что мы не останавливаемся, не отключаемся, – утверждает психолог. – И это идет нам во вред и делает следующий день более сложным".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, наука, общество, здоровье, советы врачей, проблемы со сном