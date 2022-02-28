https://sputnik-georgia.ru/20220228/kak-proshli-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-v-belarusi---foto-264864117.html

Как прошли переговоры между Россией и Украиной в Беларуси - фото

Как прошли переговоры между Россией и Украиной в Беларуси - фото

В Гомельской области Беларуси прошли переговоры между делегациями России и Украины по выходу из создавшегося кризиса. Как проходила эта встреча - смотрите в... 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T23:46+0400

2022-02-28T23:46+0400

2022-03-01T00:25+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в ближайшее время. Россия и Украина определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения, - заявил советник главы офиса Зеленского Подоляк.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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