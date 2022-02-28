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Как прошли переговоры между Россией и Украиной в Беларуси - фото
Как прошли переговоры между Россией и Украиной в Беларуси - фото
В Гомельской области Беларуси прошли переговоры между делегациями России и Украины по выходу из создавшегося кризиса. Как проходила эта встреча - смотрите в... 28.02.2022, Sputnik Грузия
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Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в ближайшее время. Россия и Украина определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения, - заявил советник главы офиса Зеленского Подоляк.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, новости в фотографиях, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, украина, фото

Как прошли переговоры между Россией и Украиной в Беларуси - фото

23:46 28.02.2022 (обновлено: 00:25 01.03.2022)
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В Гомельской области Беларуси прошли переговоры между делегациями России и Украины по выходу из создавшегося кризиса. Как проходила эта встреча - смотрите в фотоленте
Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в ближайшее время. Россия и Украина определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения, - заявил советник главы офиса Зеленского Подоляк.
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© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

На встречу с российской стороной в Гомельскую область Беларуси украинская делегация прилетела на двух вертолетах

На встречу с российской стороной в Гомельскую область Беларуси украинская делегация прилетела на двух вертолетах - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

На встречу с российской стороной в Гомельскую область Беларуси украинская делегация прилетела на двух вертолетах

© photo: Sputnik / БелТА

Вертолеты украинской делегации предоставила Польша. Однако вертолеты оказались с красными звездами на бортах.

Вертолеты украинской делегации предоставила Польша. Однако вертолеты оказались с красными звездами на бортах. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / БелТА

Вертолеты украинской делегации предоставила Польша. Однако вертолеты оказались с красными звездами на бортах.

© photo: Sputnik / BelTA

Место проведения переговоров было засекречено, там присутствовало ограниченное количество СМИ.

Место проведения переговоров было засекречено, там присутствовало ограниченное количество СМИ. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / BelTA

Место проведения переговоров было засекречено, там присутствовало ограниченное количество СМИ.

© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также одним из главных участников был глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также одним из главных участников был глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также одним из главных участников был глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

С украинской стороны в переговорах приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

С украинской стороны в переговорах приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и глава фракции &quot;Слуга народа&quot; в Верховной раде Украины Давид Арахамия. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

С украинской стороны в переговорах приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Переговоры между делегациями шли долгие часы.

Переговоры между делегациями шли долгие часы. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Переговоры между делегациями шли долгие часы.

© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Но начало переговоров уже было позитивным сигналом. Еще с воскресенья Россия ждала украинскую делегацию. Казалось, что переговоры вообще не состоятся.

Но начало переговоров уже было позитивным сигналом. Еще с воскресенья Россия ждала украинскую делегацию. Казалось, что переговоры вообще не состоятся. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Но начало переговоров уже было позитивным сигналом. Еще с воскресенья Россия ждала украинскую делегацию. Казалось, что переговоры вообще не состоятся.

© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Затем встреча началась. И тут уже в начале переговоров снова создалось впечатление, что сторонам не удастся придти к какому-либо результату вообще.

Затем встреча началась. И тут уже в начале переговоров снова создалось впечатление, что сторонам не удастся придти к какому-либо результату вообще. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Затем встреча началась. И тут уже в начале переговоров снова создалось впечатление, что сторонам не удастся придти к какому-либо результату вообще.

© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Однако все же новый раунд переговоров состоится. "Россия и Украина определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения", - сказал Михаил Подоляк.

Однако все же новый раунд переговоров состоится. &quot;Россия и Украина определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения&quot;, - сказал Михаил Подоляк. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Однако все же новый раунд переговоров состоится. "Россия и Украина определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения", - сказал Михаил Подоляк.

© photo: Sputnik / БелТА

Подоляк также заявил, что Россия и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.

Подоляк также заявил, что Россия и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / БелТА

Подоляк также заявил, что Россия и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.

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