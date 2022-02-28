Как прошли переговоры между Россией и Украиной в Беларуси - фото
На встречу с российской стороной в Гомельскую область Беларуси украинская делегация прилетела на двух вертолетах
На встречу с российской стороной в Гомельскую область Беларуси украинская делегация прилетела на двух вертолетах
Вертолеты украинской делегации предоставила Польша. Однако вертолеты оказались с красными звездами на бортах.
Вертолеты украинской делегации предоставила Польша. Однако вертолеты оказались с красными звездами на бортах.
Место проведения переговоров было засекречено, там присутствовало ограниченное количество СМИ.
Место проведения переговоров было засекречено, там присутствовало ограниченное количество СМИ.
Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также одним из главных участников был глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также одним из главных участников был глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
С украинской стороны в переговорах приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.
С украинской стороны в переговорах приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.
Переговоры между делегациями шли долгие часы.
Переговоры между делегациями шли долгие часы.
Но начало переговоров уже было позитивным сигналом. Еще с воскресенья Россия ждала украинскую делегацию. Казалось, что переговоры вообще не состоятся.
Но начало переговоров уже было позитивным сигналом. Еще с воскресенья Россия ждала украинскую делегацию. Казалось, что переговоры вообще не состоятся.
Затем встреча началась. И тут уже в начале переговоров снова создалось впечатление, что сторонам не удастся придти к какому-либо результату вообще.
Затем встреча началась. И тут уже в начале переговоров снова создалось впечатление, что сторонам не удастся придти к какому-либо результату вообще.
Однако все же новый раунд переговоров состоится. "Россия и Украина определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения", - сказал Михаил Подоляк.
Однако все же новый раунд переговоров состоится. "Россия и Украина определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения", - сказал Михаил Подоляк.
Подоляк также заявил, что Россия и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.
Подоляк также заявил, что Россия и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.