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Как украинская делегация на вертолетах летела на переговоры - видео
Как украинская делегация на вертолетах летела на переговоры - видео
Члены украинской делегации прибыли к месту переговоров в Беларуси на польских вертолетах. Как переговорщики летели к месту встречи с российской делегацией ... 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T12:30+0400
2022-02-28T12:30+0400
2022-02-28T15:14+0400
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Как заявляют СМИ, в составе делегации – председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Кости, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, беларусь, видео
Как украинская делегация на вертолетах летела на переговоры - видео
12:30 28.02.2022 (обновлено: 15:14 28.02.2022) Подписаться на
Члены украинской делегации прибыли к месту переговоров в Беларуси на польских вертолетах. Как переговорщики летели к месту встречи с российской делегацией - смотрите в видео.
Как заявляют СМИ, в составе делегации – председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Кости, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.