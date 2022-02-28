https://sputnik-georgia.ru/20220228/kak-ukrainskaya-delegatsiya-na-vertoletakh-letela-na-peregovory---video-264851141.html

Как украинская делегация на вертолетах летела на переговоры - видео

Как украинская делегация на вертолетах летела на переговоры - видео

Члены украинской делегации прибыли к месту переговоров в Беларуси на польских вертолетах. Как переговорщики летели к месту встречи с российской делегацией ... 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T12:30+0400

2022-02-28T12:30+0400

2022-02-28T15:14+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

беларусь

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Как заявляют СМИ, в составе делегации – председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Кости, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, беларусь, видео