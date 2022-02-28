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Мединский: Россия заинтересована в достижении договоренностей с Украиной - видео

Мединский: Россия заинтересована в достижении договоренностей с Украиной - видео

Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее выйти на договоренности с Украиной. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский... 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T12:40+0400

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2022-02-28T14:58+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

владимир мединский

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Надо быстрее договариваться, ведь каждый час продолжения конфликта приносит новые жертвы, заявил глава российской делегации Владимир Мединский журналистам перед началом переговоров с украинской стороной. Время начало переговоров до того переносилось несколько раз из-за украинской делегации. Место переговоров – пункт пропуска "Александровка – Вильча" в Гомельской области, Беларусь.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, владимир мединский, видео