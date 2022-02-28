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Мединский: Россия заинтересована в достижении договоренностей с Украиной - видео
Мединский: Россия заинтересована в достижении договоренностей с Украиной - видео
Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее выйти на договоренности с Украиной. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский... 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T12:40+0400
2022-02-28T12:40+0400
2022-02-28T14:58+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
украина
владимир мединский
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Надо быстрее договариваться, ведь каждый час продолжения конфликта приносит новые жертвы, заявил глава российской делегации Владимир Мединский журналистам перед началом переговоров с украинской стороной. Время начало переговоров до того переносилось несколько раз из-за украинской делегации. Место переговоров – пункт пропуска "Александровка – Вильча" в Гомельской области, Беларусь.
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, владимир мединский, видео
Мединский: Россия заинтересована в достижении договоренностей с Украиной - видео
12:40 28.02.2022 (обновлено: 14:58 28.02.2022) Подписаться на
Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее выйти на договоренности с Украиной. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Подробнее - смотрите в видео.
Надо быстрее договариваться, ведь каждый час продолжения конфликта приносит новые жертвы, заявил глава российской делегации Владимир Мединский журналистам перед началом переговоров с украинской стороной. Время начало переговоров до того переносилось несколько раз из-за украинской делегации. Место переговоров – пункт пропуска "Александровка – Вильча" в Гомельской области, Беларусь.