https://sputnik-georgia.ru/20220228/mid-rossiya-prodolzhit-obespechivat-svoi-interesy-nesmotrya-na-sanktsii-264865322.html
МИД: Россия продолжит обеспечивать свои интересы, несмотря на санкции
МИД: Россия продолжит обеспечивать свои интересы, несмотря на санкции
Структуры ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений, будут нести ответственность за любые последствия таких действий, заявили в МИД 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T23:25+0400
2022-02-28T23:25+0400
2022-03-01T00:27+0400
в мире
новости
мид рф
россия
политика
евросоюз
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0c/251442297_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_639774ac9adf47cfbf8b9fe9211d7a94.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересы без оглядки на санкции, заявил МИД РФ."Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы", - говорится в заявлении МИД РФ.В документе подчеркивается, что действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа."Граждане ЕС и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции", - говорится в сообщении.Миф, что санкции ЕС не направлены против российского народа, развеян окончательно, заявили в МИД РФ.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0c/251442297_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_392d987e9cec2ba10ccc4e4f12bb43ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, мид рф, россия, политика, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины 2022
МИД: Россия продолжит обеспечивать свои интересы, несмотря на санкции
23:25 28.02.2022 (обновлено: 00:27 01.03.2022) Подписаться на
Структуры ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений, будут нести ответственность за любые последствия таких действий, заявили в МИД
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересы без оглядки на санкции, заявил МИД РФ.
"Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы", - говорится в заявлении МИД РФ.
"Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - подчеркнули в дипведомстве.
В документе подчеркивается, что действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
"Граждане ЕС и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Миф, что санкции ЕС не направлены против российского народа, развеян окончательно, заявили в МИД РФ.