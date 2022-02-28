https://sputnik-georgia.ru/20220228/mid-rossiya-prodolzhit-obespechivat-svoi-interesy-nesmotrya-na-sanktsii-264865322.html

МИД: Россия продолжит обеспечивать свои интересы, несмотря на санкции

МИД: Россия продолжит обеспечивать свои интересы, несмотря на санкции

Структуры ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений, будут нести ответственность за любые последствия таких действий, заявили в МИД 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T23:25+0400

2022-02-28T23:25+0400

2022-03-01T00:27+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересы без оглядки на санкции, заявил МИД РФ."Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы", - говорится в заявлении МИД РФ.В документе подчеркивается, что действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа."Граждане ЕС и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции", - говорится в сообщении.Миф, что санкции ЕС не направлены против российского народа, развеян окончательно, заявили в МИД РФ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, мид рф, россия, политика, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины 2022