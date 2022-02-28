https://sputnik-georgia.ru/20220228/moldova-ne-podderzhit-sanktsii-protiv-rossii-264864489.html

Молдова не поддержит санкции против России

Молдова не поддержит санкции против России

Решение о введении санкций против России — это непростое решение 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T22:32+0400

2022-02-28T22:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Молдова с 2014 года не поддерживает санкции Запада против России и намерена придерживаться той же линии из экономических соображений, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.По словам Попеску, это решение было принято из-за экономических соображений, поскольку экономика Молдавы слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики. Попеску отметил, что на сегодняшний день Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, в основном обсуждения касаются помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине.После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".

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россия, новости, политика, молдова, антироссийские санкции