https://sputnik-georgia.ru/20220228/moldova-ne-podderzhit-sanktsii-protiv-rossii-264864489.html
Молдова не поддержит санкции против России
Молдова не поддержит санкции против России
Решение о введении санкций против России — это непростое решение 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T22:32+0400
2022-02-28T22:32+0400
2022-02-28T23:24+0400
россия
новости
политика
молдова
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22974/66/229746693_0:207:2784:1773_1920x0_80_0_0_52c1ca255f3dc560c4a03a6a62500902.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Молдова с 2014 года не поддерживает санкции Запада против России и намерена придерживаться той же линии из экономических соображений, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.По словам Попеску, это решение было принято из-за экономических соображений, поскольку экономика Молдавы слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики. Попеску отметил, что на сегодняшний день Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, в основном обсуждения касаются помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине.После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22974/66/229746693_212:0:2676:1848_1920x0_80_0_0_19e608de837ca4fc3d84de0d6c5c8853.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, политика, молдова, антироссийские санкции
Молдова не поддержит санкции против России
22:32 28.02.2022 (обновлено: 23:24 28.02.2022) Подписаться на
Решение о введении санкций против России — это непростое решение
ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Молдова с 2014 года не поддерживает санкции Запада против России и намерена придерживаться той же линии из экономических соображений, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.
"Решения о введении санкций против России — это непростые решения, это очень сложные решения для более сильных и процветающих стран, чем Молдова. С 2014 года после аннексии Крыма в Молдове было принято решение не присоединять Молдову к санкциям ЕС или США против России, мы поддерживаем эту линию", - сказал Попеску в эфире телеканала TV8.
По словам Попеску, это решение было принято из-за экономических соображений, поскольку экономика Молдавы слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики.
Попеску отметил, что на сегодняшний день Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, в основном обсуждения касаются помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине.
После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".