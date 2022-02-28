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Молдова не поддержит санкции против России
Молдова не поддержит санкции против России
Решение о введении санкций против России — это непростое решение 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T22:32+0400
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молдова
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Молдова с 2014 года не поддерживает санкции Запада против России и намерена придерживаться той же линии из экономических соображений, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.По словам Попеску, это решение было принято из-за экономических соображений, поскольку экономика Молдавы слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики. Попеску отметил, что на сегодняшний день Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, в основном обсуждения касаются помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине.После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
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россия, новости, политика, молдова, антироссийские санкции

Молдова не поддержит санкции против России

22:32 28.02.2022 (обновлено: 23:24 28.02.2022)
© photo: Sputnik / Руслан Шалапуда / Перейти в фотобанкКишинев. Перед зданием Дворца республики
Кишинев. Перед зданием Дворца республики - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2022
© photo: Sputnik / Руслан Шалапуда
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Решение о введении санкций против России — это непростое решение
ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Молдова с 2014 года не поддерживает санкции Запада против России и намерена придерживаться той же линии из экономических соображений, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.

"Решения о введении санкций против России — это непростые решения, это очень сложные решения для более сильных и процветающих стран, чем Молдова. С 2014 года после аннексии Крыма в Молдове было принято решение не присоединять Молдову к санкциям ЕС или США против России, мы поддерживаем эту линию", - сказал Попеску в эфире телеканала TV8.

По словам Попеску, это решение было принято из-за экономических соображений, поскольку экономика Молдавы слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики.
Попеску отметил, что на сегодняшний день Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, в основном обсуждения касаются помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине.
После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
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