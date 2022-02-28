https://sputnik-georgia.ru/20220228/nachalo-raboty-energeticheskoy-birzhi-v-gruzii-snova-otlozheno-264831366.html

Начало работы Энергетической биржи в Грузии снова отложено

Начало работы Энергетической биржи в Грузии снова отложено

Предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года, однако участники рынка не были готовы к почасовым торгам 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T09:01+0400

2022-02-28T09:01+0400

2022-02-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. По решению правительства Грузии, Энергетическая биржа будет запущена не 1 марта, а 1 сентября 2022 года.Согласно информации Минэкономики Грузии, соответствующие поправки внесены в постановление правительства "Об утверждении модели концепции рынка электроэнергии" от 16 апреля 2020 года.Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.С помощью проекта энергетического рынка станет возможно привлечь больше инвестиции в энергетической отрасли. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным, будет внедрена европейская модель, что является важным фактором для энергетической устойчивости Грузии.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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