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Направлявшийся на Украину грузовой паром вернулся в порт Поти
Направлявшийся на Украину грузовой паром вернулся в порт Поти
Грузовой паром вернулся в Поти из открытого моря в связи с форс-мажорными обстоятельствами, заявили в Минэкономики 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Направлявшийся на Украину грузовой паром вернулся в порт Поти. Об этом сообщил заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили. Находившиеся на судне граждане Украины были бесплатно размещены в гостиницах после возвращения в Грузию.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Направлявшийся на Украину грузовой паром вернулся в порт Поти
11:24 28.02.2022 (обновлено: 11:30 28.02.2022) Подписаться на
Грузовой паром вернулся в Поти из открытого моря в связи с форс-мажорными обстоятельствами, заявили в Минэкономики
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Направлявшийся на Украину грузовой паром вернулся в порт Поти. Об этом сообщил заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили.
"Грузовой паром, который направился в украинский порт Черноморск 23 февраля, вернулся в Поти из открытого моря в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Паром освобожден от портовых и других сборов", – сообщил замминистра.
Находившиеся на судне граждане Украины были бесплатно размещены в гостиницах после возвращения в Грузию.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.
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