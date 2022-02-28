https://sputnik-georgia.ru/20220228/napravlyavshiysya-na-ukrainu-gruzovoy-parom-vernulsya-v-port-poti--264838631.html

Направлявшийся на Украину грузовой паром вернулся в порт Поти

Направлявшийся на Украину грузовой паром вернулся в порт Поти

Грузовой паром вернулся в Поти из открытого моря в связи с форс-мажорными обстоятельствами, заявили в Минэкономики 28.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Направлявшийся на Украину грузовой паром вернулся в порт Поти. Об этом сообщил заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили. Находившиеся на судне граждане Украины были бесплатно размещены в гостиницах после возвращения в Грузию.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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