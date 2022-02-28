https://sputnik-georgia.ru/20220228/nasa-obnaruzhilo-kamennyy-tsvetok-na-marse---foto-264857162.html

NASA обнаружило "каменный цветок" на Марсе - ФОТО

NASA обнаружило "каменный цветок" на Марсе - ФОТО

Объект имеет тонкую структуру и, по словам экспертов, образован минералами, осаждающимися из воды 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T18:18+0400

2022-02-28T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Марсоходу американского космического агентства NASA Curiosity удалось сделать снимок странного минерального "цветка" на Марсе."Каменный цветок", как его уже прозвали мировые СМИ, представляет собой минеральное образование. Объект имеет тонкую структуру и, по словам экспертов, образован минералами, осаждающимися из воды."Мы находим на Марсе заманчиво интересные вещи, но нам действительно нужно больше доказательств, чтобы сказать, что мы идентифицировали жизнь", — цитирует агентство слова Пола Махаффи — главного исследователя в химической лаборатории Анализа образцов в Марсианской химической лаборатории (SAM) на борту Curiosity.Между тем, по словам астробиолога Годдарда Дженнифер Л. Эйгенброуд, участвовавшей в исследовательском проекте, сейчас самое трудное избавиться о существующих ранее гипотез и детально изучить обнаруженный объект."Самое сложное — это "отпустить" представление о Земле и избавиться от тех предубеждений, которое у нас есть, и действительно попытаться проникнуть в основы химии, физики и экологических процессов на Марсе", — объяснила Эйгенброуд.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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