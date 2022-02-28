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Новый Дворец спорта в Тбилиси пострадал от огня: пожар тушили 20 бригад - видео
Новый Дворец спорта в Тбилиси пострадал от огня: пожар тушили 20 бригад - видео
Пожар в одном из строящихся зданий нового Дворца спорта на улице Университетской в Сабурталинском районе Тбилиси потушен. Возгорание в здании возникло около... 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T00:49+0400
2022-02-28T00:49+0400
2022-02-28T00:49+0400
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По данным управления по чрезвычайным ситуациям, на месте работали 20 бригад пожарных-спасателей. В результате ЧП никто не пострадал. Все граждане, находившиеся в здании в момент возгорания, вовремя покинули территорию.Новый Дворец спорта европейского уровня, строительство которого должно быть завершено этим летом, рассчитан на проведение чемпионата Европы по баскетболу в сентябре 2022 года. Строительство нового спорткомплекса ведется при поддержке правительства Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, активная работа по тушению пожара была начата оперативно. Однако огонь успел охватить часть одной стены строящегося здания, его крышу и часть фасада, также загорелись конструкции на задней стене действующего Дворца спорта.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, пожар, видео, происшествия, крупные пожары в грузии, сильный пожар в тбилиси
Новый Дворец спорта в Тбилиси пострадал от огня: пожар тушили 20 бригад - видео
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Пожар в одном из строящихся зданий нового Дворца спорта на улице Университетской в Сабурталинском районе Тбилиси потушен. Возгорание в здании возникло около пяти часов вечера в воскресенье. Более двух часов понадобилось пожарным на ликвидацию огня.
По данным управления по чрезвычайным ситуациям, на месте работали 20 бригад пожарных-спасателей. В результате ЧП никто не пострадал. Все граждане, находившиеся в здании в момент возгорания, вовремя покинули территорию.
Новый Дворец спорта европейского уровня, строительство которого должно быть завершено этим летом, рассчитан на проведение чемпионата Европы по баскетболу в сентябре 2022 года. Строительство нового спорткомплекса ведется при поддержке правительства Грузии.
Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, активная работа по тушению пожара была начата оперативно. Однако огонь успел охватить часть одной стены строящегося здания, его крышу и часть фасада, также загорелись конструкции на задней стене действующего Дворца спорта.