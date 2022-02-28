https://sputnik-georgia.ru/20220228/novyy-dvorets-sporta-v-tbilisi-postradal-ot-ognya-pozhar-tushili-20-brigad---video-264830380.html

Новый Дворец спорта в Тбилиси пострадал от огня: пожар тушили 20 бригад - видео

Новый Дворец спорта в Тбилиси пострадал от огня: пожар тушили 20 бригад - видео

Пожар в одном из строящихся зданий нового Дворца спорта на улице Университетской в Сабурталинском районе Тбилиси потушен. Возгорание в здании возникло около... 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T00:49+0400

2022-02-28T00:49+0400

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По данным управления по чрезвычайным ситуациям, на месте работали 20 бригад пожарных-спасателей. В результате ЧП никто не пострадал. Все граждане, находившиеся в здании в момент возгорания, вовремя покинули территорию.Новый Дворец спорта европейского уровня, строительство которого должно быть завершено этим летом, рассчитан на проведение чемпионата Европы по баскетболу в сентябре 2022 года. Строительство нового спорткомплекса ведется при поддержке правительства Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, активная работа по тушению пожара была начата оперативно. Однако огонь успел охватить часть одной стены строящегося здания, его крышу и часть фасада, также загорелись конструкции на задней стене действующего Дворца спорта.

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