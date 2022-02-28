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"Омикрон" проявляется на коже? Что говорят врачи
"Омикрон" проявляется на коже? Что говорят врачи
Эти неприятные проявления на коже могут возникнуть во время или после заражения омикроном, утверждают врачи 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T10:40+0400
2022-02-28T10:40+0400
2022-02-28T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Стали известны самые частые проявления штамма коронавируса "омикрон" на коже – это высыпания по всему телу, крапивница, воспаление кожи губ с образованием трещин. Об этом заявила заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, доктор медицинских наук, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.По ее словам, разного типа высыпания могут быть как еле заметными, так и ярко выраженными. Врач утверждает, что после прохождения антикоронавирусной терапии кожные проявления случаются также, как и другие симптомы.При этом с заражением омикрона все чаще стали встречаться так называемые ковидные пальцы. Медики называют так покраснение, отечность, появление пузырьков на пальцах рук и ног.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, новости, общество, роспотребнадзор, советы врачей
"Омикрон" проявляется на коже? Что говорят врачи
10:40 28.02.2022 (обновлено: 10:47 28.02.2022) Подписаться на
Эти неприятные проявления на коже могут возникнуть во время или после заражения омикроном, утверждают врачи
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Стали известны самые частые проявления штамма коронавируса "омикрон" на коже – это высыпания по всему телу, крапивница, воспаление кожи губ с образованием трещин.
Об этом заявила заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, доктор медицинских наук, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По ее словам, разного типа высыпания могут быть как еле заметными, так и ярко выраженными. Врач утверждает, что после прохождения антикоронавирусной терапии кожные проявления случаются также, как и другие симптомы.
"Важно подчеркнуть, что сыпь при коронавирусной инфекции чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, и в большинстве случаев это не является поводом для отмены лекарственных препаратов, а наоборот, показанием для более активной терапии", – рассказала эксперт Роспотребнадзора "Известиям".
При этом с заражением омикрона все чаще стали встречаться так называемые ковидные пальцы. Медики называют так покраснение, отечность, появление пузырьков на пальцах рук и ног.
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