https://sputnik-georgia.ru/20220228/omikron-proyavlyaetsya-na-kozhe-chto-govoryat-vrachi-264835449.html

"Омикрон" проявляется на коже? Что говорят врачи

"Омикрон" проявляется на коже? Что говорят врачи

Эти неприятные проявления на коже могут возникнуть во время или после заражения омикроном, утверждают врачи 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T10:40+0400

2022-02-28T10:40+0400

2022-02-28T10:47+0400

коронавирус covid-19

новости

общество

роспотребнадзор

советы врачей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/11/250372680_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f2f29072797dcf4d4715ac9341ea893.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Стали известны самые частые проявления штамма коронавируса "омикрон" на коже – это высыпания по всему телу, крапивница, воспаление кожи губ с образованием трещин. Об этом заявила заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, доктор медицинских наук, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.По ее словам, разного типа высыпания могут быть как еле заметными, так и ярко выраженными. Врач утверждает, что после прохождения антикоронавирусной терапии кожные проявления случаются также, как и другие симптомы.При этом с заражением омикрона все чаще стали встречаться так называемые ковидные пальцы. Медики называют так покраснение, отечность, появление пузырьков на пальцах рук и ног.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, новости, общество, роспотребнадзор, советы врачей