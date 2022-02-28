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Осторожно, газ! Как не отравиться и оказать первую помощь
Осторожно, газ! Как не отравиться и оказать первую помощь
В Грузии то и дело в новостях появляется информация о гибели людей из-за отравления угарным газом 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T22:47+0400
2022-02-28T22:47+0400
2022-03-01T04:35+0400
газ
отравление газом
инфографика
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В стране нет центрального отопления, поэтому жители страны по-разному отапливают помещения. "Тбилиси энерджи" и другие газораспределительные компании не раз предупреждали население, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни. Компания также напоминает, что во время ветра угроза накопления угарного газа (CO) возрастает.В инфографике Sputnik Узбекистан вы узнаете, что приводит к выделению угарного газа, как правильно использовать газовые приборы, симптомах отравления и о том, как оказать первую помощь.При обнаружении запаха газа в Грузии вы можете позвонить по номеру 114, чтобы вызвать аварийную службу газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
газ, отравление газом, инфографика, инфографика
Осторожно, газ! Как не отравиться и оказать первую помощь
22:47 28.02.2022 (обновлено: 04:35 01.03.2022) Подписаться на
В Грузии то и дело в новостях появляется информация о гибели людей из-за отравления угарным газом
В стране нет центрального отопления, поэтому жители страны по-разному отапливают помещения. "Тбилиси энерджи" и другие газораспределительные компании не раз предупреждали население, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни. Компания также напоминает, что во время ветра угроза накопления угарного газа (CO) возрастает.
В инфографике Sputnik Узбекистан
вы узнаете, что приводит к выделению угарного газа, как правильно использовать газовые приборы, симптомах отравления и о том, как оказать первую помощь.
При обнаружении запаха газа в Грузии вы можете позвонить по номеру 114, чтобы вызвать аварийную службу газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".