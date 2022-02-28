https://sputnik-georgia.ru/20220228/ostorozhno-gaz-kak-ne-otravitsya-i-okazat-pervuyu-pomosch-264868219.html

Осторожно, газ! Как не отравиться и оказать первую помощь

Осторожно, газ! Как не отравиться и оказать первую помощь

В Грузии то и дело в новостях появляется информация о гибели людей из-за отравления угарным газом 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T22:47+0400

2022-02-28T22:47+0400

2022-03-01T04:35+0400

газ

отравление газом

инфографика

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В стране нет центрального отопления, поэтому жители страны по-разному отапливают помещения. "Тбилиси энерджи" и другие газораспределительные компании не раз предупреждали население, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни. Компания также напоминает, что во время ветра угроза накопления угарного газа (CO) возрастает.В инфографике Sputnik Узбекистан вы узнаете, что приводит к выделению угарного газа, как правильно использовать газовые приборы, симптомах отравления и о том, как оказать первую помощь.При обнаружении запаха газа в Грузии вы можете позвонить по номеру 114, чтобы вызвать аварийную службу газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

газ, отравление газом, инфографика, инфографика