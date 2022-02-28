https://sputnik-georgia.ru/20220228/otchislennye-za-granitsey-studenty-smogut-besplatno-uchitsya-v-rf-264854626.html

Отчисленные за границей студенты смогут бесплатно учиться в РФ

Отчисленные за границей студенты смогут бесплатно учиться в РФ

Правом бесплатного обучения могут воспользоваться не только отчисленные, но и те граждане, кто подвергаются травле и ущемлению прав 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Отчисленные из заграничных высших учебных заведений студенты и те, у кого возникли проблемы с ущемлением прав, смогут продолжить учебу в ведущих университетах России бесплатно, сообщила пресс-служба Минобрнауки РИА Новости.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об инцидентах отчисления из вузов Европы студентов из России в связи с ситуацией на Украине.Речь идет о вузах: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Московский инженерно-физический институт, Московский физико-технический институт.Это также касается Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и многих других, говорится в сообщении.При этом правом бесплатного обучения в российских вузах могут воспользоваться не только отчисленные, но и те граждане, кто подвергаются травле и ущемлению прав, отметили в пресс-службе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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