Ответ на санкции - Путин подписал указ
23:01 28.02.2022 (обновлено: 23:28 28.02.2022)
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Указ разрешает банкам открывать счет для физлица без его личного присутствия, если речь идет о переводе средств из другой организации
ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против США и примкнувших к ним стран, сообщила пресс-служба Кремля.
"Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" предусматривает:
участники внешнеэкономической деятельности обязуются продавать 80 процентов от валютных зачислений из-за рубежа, полученных с 1 января этого года. Уже накопленные средства нужно продать в течение трех дней. Контролировать процесс поручено Центробанку;
запрещаются операции по передаче от резидентов в пользу нерезидентов валюты в качестве займа;
резиденты теперь не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом, а также переводить деньги без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных средств платежа.
Помимо этого, компании до 31 декабря этого года смогут приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при соблюдении набора условий:
акции должны быть допущены к организованным торгам;
их средневзвешенная цена за любые три месяца, начиная с 1 февраля, должна снизиться на 20 и более процентов по сравнению со средневзвешенной ценой, определенной за три месяца начиная с 1 января 2021;
значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 г., должно снизиться по сравнению со значением такого индекса, рассчитанного организатором торговли за три месяца начиная с 1 января 2021 г., на 20 и более процентов;
акции необходимо приобретать на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;
делать это может брокер по поручению публичного акционерного общества;
при этом совет директоров или наблюдательный совет ПАО должны принять решение о приобретении размещенных им акций в соответствии с положениями этого указа, определяющими категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), срок, в течение которого осуществляется приобретение акций и который должен истекать не позднее 31 декабря.
Также указ разрешает банкам открывать счет для физлица без его личного присутствия или присутствия его представителя, если речь идет о переводе средств из другой организации. Для этого банку, где счет уже открыт, необходимо предоставить сведения для идентификации физлица.
После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
Также Евросоюз запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а свои компаниям — поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним.
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.