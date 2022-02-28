https://sputnik-georgia.ru/20220228/otvet-na-sanktsii---putin-podpisal-ukaz-264864601.html

Ответ на санкции - Путин подписал указ

Ответ на санкции - Путин подписал указ

Указ разрешает банкам открывать счет для физлица без его личного присутствия, если речь идет о переводе средств из другой организации 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T23:01+0400

2022-02-28T23:01+0400

2022-02-28T23:28+0400

в мире

россия

антироссийские санкции

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против США и примкнувших к ним стран, сообщила пресс-служба Кремля."Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" предусматривает:Помимо этого, компании до 31 декабря этого года смогут приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при соблюдении набора условий:Также указ разрешает банкам открывать счет для физлица без его личного присутствия или присутствия его представителя, если речь идет о переводе средств из другой организации. Для этого банку, где счет уже открыт, необходимо предоставить сведения для идентификации физлица.После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".Также Евросоюз запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а свои компаниям — поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022