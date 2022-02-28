https://sputnik-georgia.ru/20220228/pervyy-den-vesny-1-marta-2022-primety-prazdnika-264847982.html

Первый день весны 1 марта 2022: приметы праздника

Первый день весны 1 марта 2022: приметы праздника

Первый день весны или 1 марта – народный праздник, который встречали всеобщим весельем и гулянием во многих странах мира

2022-02-28T14:40+0400

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справки

праздник

общество

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Начало весны с давних пор было радостным событием, так как это пора в дохристианский период была символом возрождения природы, а не просто временем года.Sputnik Грузия рассказывает про первый день весны и о приметах, связанных с праздником.Первый день весныПосле принятия христианства, традиции празднования сохранились во многих странах, в том числе в Румынии, России, Болгарии, Молдове и Беларуси.Древние славяне этот праздник глубоко почитали. Они верили, что вместе с зимними холодами уходят все несчастья и болезни, а их место занимают радость, достаток и удача.Первый день весны или 1 марта считался у древних славян началом года. В праздник они прославляли бога плодородия и солнечного света Ярилу.Многие традиции и приметы праздника сохранились после принятия христианства, по которым работать и делать дела по дому нельзя. Поэтому многие по сей день стараются весело провести первый день весны, не обременяя себя домашними заботами.Приметы праздникаС первым днем весны связано множество примет. В давние времена люди верили, что восходящее солнце дает силы выносить здоровое и крепкое дитя, поэтому беременные женщины старались не пропустить рассвет в первый день весны.Повитухи в первый день весны вносили в избу полуденный снег и обтирали им руки – по приметам так им передалась весенняя чистота.Хорошая примета, если в ночь на 1 марта выпадал снег. Матери с утра посылали детишек смести снег со ступенек крыльца и размести дорожку к колодцу, чтобы привлечь в дом счастье и здоровье.По приметам праздника определяли, когда пройдут последние заморозки и каким будет предстоящее лето – засушливым или дождливым, и насколько хорошим будет урожай.Если 1 марта идет снег, значит урожай будет хороший, а если в первый день весны потеплело – ожидаются заморозки.Наступление теплых деньков предсказывали в старину и по снегу. Если бросить 1 марта на снег веточку и она провалится – это явная примета, что скоро потеплеет. Ну а если останется на поверхности – значит холода еще продержатся.Густой туман в первый день весны – примета, предсказывающее ненастное лето. Дождливое лето предсказывает теплый южный ветер 1 марта, а северный – лето будет холодным. Паводок в первый день весны – примета к нашествию грызунов и насекомых на поля.По приметам в первый день весны особенно хорошо клюют щука, лещ и плотва, поэтому рыбаки стараются не пропустить 1 марта.Предание повествует, что Иуда, предавший Спасителя, повесился в первый день весны, поэтому 1 марта принято молиться за родных и близких, чтобы самоубийц в роду не было.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки , праздник, общество