https://sputnik-georgia.ru/20220228/peskov-prizval-ne-iskat-dvoynoy-smysl-v-slovakh-putina--264851253.html

Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина

Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина

Некоторые представители Запада говорят о возможных столкновениях между Россией и НАТО, отметил Песков 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T15:15+0400

2022-02-28T15:15+0400

2022-02-28T15:23+0400

россия

в мире

новости

владимир путин

украина

москва

нато

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260030080_0:0:2640:1486_1920x0_80_0_0_21ad09ed14976c4b3fd68f573bb55691.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не искать двойного смысла в словах российского лидера Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим, передает РИА Новости.Накануне Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Глава государства отметил, что это вызвано агрессивными высказываниями высших должностных лиц ведущих стран НАТО.Он отметил, что некоторые западные представители говорят о возможных конфликтных ситуациях и даже столкновениях между Россией и НАТО."Считаем это абсолютно неприемлемыми, я не буду называть авторов эти высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании", – сказал Песков.Глава внешней торговли Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что, "если мы не остановим Путина на Украине", нынешняя ситуация может перерасти в конфликт Москвы и НАТО.В Белом доме, в свою очередь, заявили, что НАТО не угрожает России, а приказ Путина – реакция на угрозы, "которых не существует".Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, новости, владимир путин, украина, москва, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022