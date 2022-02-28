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Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина
Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина
Некоторые представители Запада говорят о возможных столкновениях между Россией и НАТО, отметил Песков 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не искать двойного смысла в словах российского лидера Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим, передает РИА Новости.Накануне Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Глава государства отметил, что это вызвано агрессивными высказываниями высших должностных лиц ведущих стран НАТО.Он отметил, что некоторые западные представители говорят о возможных конфликтных ситуациях и даже столкновениях между Россией и НАТО."Считаем это абсолютно неприемлемыми, я не буду называть авторов эти высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании", – сказал Песков.Глава внешней торговли Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что, "если мы не остановим Путина на Украине", нынешняя ситуация может перерасти в конфликт Москвы и НАТО.В Белом доме, в свою очередь, заявили, что НАТО не угрожает России, а приказ Путина – реакция на угрозы, "которых не существует".Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, новости, владимир путин, украина, москва, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022
Песков призвал не искать двойной смысл в словах Путина
15:15 28.02.2022 (обновлено: 15:23 28.02.2022) Подписаться на
Некоторые представители Запада говорят о возможных столкновениях между Россией и НАТО, отметил Песков
ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не искать двойного смысла в словах российского лидера Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим, передает РИА Новости
.
Накануне Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Глава государства отметил, что это вызвано агрессивными высказываниями высших должностных лиц ведущих стран НАТО.
"Что там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна – там четко сказано. Стратегическим силам сдерживания – это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего", – сказал Песков журналистам.
Он отметил, что некоторые западные представители говорят о возможных конфликтных ситуациях и даже столкновениях между Россией и НАТО.
"Считаем это абсолютно неприемлемыми, я не буду называть авторов эти высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании", – сказал Песков.
Глава внешней торговли Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что, "если мы не остановим Путина на Украине", нынешняя ситуация может перерасти в конфликт Москвы и НАТО.
В Белом доме, в свою очередь, заявили, что НАТО не угрожает России, а приказ Путина – реакция на угрозы, "которых не существует".
Ситуация на Украине
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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