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Площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена

Площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена

Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча 28.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Площадка для переговоров делегаций России и Украины подготовлена, белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя МИД Анатолий Глаз.Переговоры начнутся, когда на встречу прибудут все делегации, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дела Беларуси агентству БелТА.Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка (Беларусь) - Вильча (Украина).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, беларусь, украина, в мире, новости