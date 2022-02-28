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Площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена
Площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена
Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T10:10+0400
2022-02-28T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Площадка для переговоров делегаций России и Украины подготовлена, белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя МИД Анатолий Глаз.Переговоры начнутся, когда на встречу прибудут все делегации, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дела Беларуси агентству БелТА.Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка (Беларусь) - Вильча (Украина).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, беларусь, украина, в мире, новости
Площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена
10:10 28.02.2022 (обновлено: 10:13 28.02.2022) Подписаться на
Местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
Площадка для переговоров делегаций России и Украины подготовлена, белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту, сообщает Sputnik Беларусь
со ссылкой на представителя МИД Анатолий Глаз.
Переговоры начнутся, когда на встречу прибудут все делегации, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дела Беларуси агентству БелТА.
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка (Беларусь) - Вильча (Украина).
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