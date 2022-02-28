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Предварительные результаты конституционного референдума озвучили в Минске
Предварительные результаты конституционного референдума озвучили в Минске
В голосовании приняло участие 78,63% избирателей – более половины, а значит, референдум состоялся 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T08:02+0400
2022-02-28T08:02+0400
2022-02-28T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Центризбирком Беларуси огласил предварительные результаты по внесению изменений и дополнений в Конституцию, сообщил Sputnik Беларусь.Общее число граждан, включенных в списки голосования, составило 6 815 667 человек, в голосовании приняло участие 78,63% – более половины, а значит, референдум состоялся.Глава ЦИК Игорь Карпенко озвучил предварительные данные, полученные от областных комиссий и Минска:Уточненные данные ЦИК огласит 28 февраля в 12:00 по тбилисскому времени.Проект обновленной Конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в Конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Беларуси, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны.Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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в мире, новости, политика, беларусь, референдум
Предварительные результаты конституционного референдума озвучили в Минске
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В голосовании приняло участие 78,63% избирателей – более половины, а значит, референдум состоялся
ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik.
Центризбирком Беларуси огласил предварительные результаты по внесению изменений и дополнений в Конституцию, сообщил Sputnik Беларусь
.
Общее число граждан, включенных в списки голосования, составило 6 815 667 человек, в голосовании приняло участие 78,63% – более половины, а значит, референдум состоялся.
Глава ЦИК Игорь Карпенко озвучил предварительные данные, полученные от областных комиссий и Минска:
за внесение дополнений и изменений проголосовали 65,16% (4 440 813 человек);
против – 10,07% (686 165 человек).
Уточненные данные ЦИК огласит 28 февраля в 12:00 по тбилисскому времени.
Проект обновленной Конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в Конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Беларуси, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны.
Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.