https://sputnik-georgia.ru/20220228/proekt-stroitelstva-vetryanoy-elektrostantsii-v-sile-minekonomiki-utochnyaet-detali-264831231.html

Проект строительства ветряной электростанции в силе: Минэкономики уточняет детали

Проект строительства ветряной электростанции в силе: Минэкономики уточняет детали

Установленная мощность станции составит 50 МВт, а расчетная годовая выработка – 180 МВт/ч, инвестиции в проект составят 70 миллионов долларов 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T07:01+0400

2022-02-28T07:01+0400

2022-02-28T07:53+0400

грузия

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энергетика грузии

ветряная электростанция

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Проект строительства новой ветряной электростанции у села Нигози в регионе Шида Картли находится в стадии рассмотрения, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.По данным ведомства, установленная мощность станции составит 50 МВт, а расчетная годовая выработка – 180 МВт/ч. Как только проект строительства будет согласован, его пошлют на утверждение правительства.На строительстве будут трудоустроены 200 человек. После постройки на станции будет создано 25 новых рабочих мест для эксплуатации станции.Строит ветряную электростанцию турецкая компания Chalik Holding.Chalik Holding – один из крупнейших инвесторов в энергетический сектор Грузии, в настоящее время работает над развитием возобновляемой энергетики. Его дочерняя компания Chalik Energy является партнером Фонда развития энергетики Грузии, которому принадлежит 15 процентов совместного предприятия Chalik Georgia Wind и планирует инвестировать около 70 миллионов долларов.Установленная мощность станции составит 50 МВт, а расчетная годовая выработка – 180 МВт/ч, инвестиции в проект составят 70 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, энергетика грузии, ветряная электростанция