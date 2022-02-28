https://sputnik-georgia.ru/20220228/putin-nazval-usloviya-uregulirovaniya-situatsii-na-ukraine-264859984.html

Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине

Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине

Условия Путина: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его... 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T19:45+0400

2022-02-28T19:45+0400

2022-02-28T19:45+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сказал президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина в понедельник продолжался полтора часаПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале..

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, новости, владимир путин, эммануэль макрон, обострение ситуации вокруг украины 2022