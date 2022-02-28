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Российско-украинские переговоры в Беларуси переносятся на утро

Российско-украинские переговоры в Беларуси переносятся на утро

Местом переговоров России и Украины будет пограничный пункт пропуска Александровка-Вильча 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T00:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Украинская делегация едет в Белоруссию на переговоры с российской стороной через Польшу, встреча может состояться в понедельник утром, сказал РИА Новости в воскресенье белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров.Воскресенский ранее говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Он говорил, что они могут пройти в воскресенье в Белоруссии, состав украинской делегации пока неизвестен."Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию - ред.) через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест). Они едут огромным кругом", - сказал собеседник.Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.

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в мире, новости, украина, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022