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Российско-украинские переговоры в Беларуси переносятся на утро
Российско-украинские переговоры в Беларуси переносятся на утро
Местом переговоров России и Украины будет пограничный пункт пропуска Александровка-Вильча 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T00:18+0400
2022-02-28T00:18+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Украинская делегация едет в Белоруссию на переговоры с российской стороной через Польшу, встреча может состояться в понедельник утром, сказал РИА Новости в воскресенье белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров.Воскресенский ранее говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Он говорил, что они могут пройти в воскресенье в Белоруссии, состав украинской делегации пока неизвестен."Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию - ред.) через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест). Они едут огромным кругом", - сказал собеседник.Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, украина, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Российско-украинские переговоры в Беларуси переносятся на утро
00:18 28.02.2022 (обновлено: 01:19 28.02.2022) Подписаться на
Местом переговоров России и Украины будет пограничный пункт пропуска Александровка-Вильча
ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik.
Украинская делегация едет в Белоруссию на переговоры с российской стороной через Польшу, встреча может состояться в понедельник утром, сказал РИА Новости
в воскресенье белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров.
Воскресенский ранее говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Он говорил, что они могут пройти в воскресенье в Белоруссии, состав украинской делегации пока неизвестен.
"Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию - ред.) через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест). Они едут огромным кругом", - сказал собеседник.
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.