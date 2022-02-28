https://sputnik-georgia.ru/20220228/sanktsii-protiv-rossii-negativno-skazhutsya-na-ekonomike-gruzii---glava-minekonomiki-264856056.html

Санкции против России негативно скажутся на экономике Грузии - глава Минэкономики

Санкции против России негативно скажутся на экономике Грузии - глава Минэкономики

Власти Грузии разрабатывают альтернативные планы восстановления экономики 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T17:38+0400

2022-02-28T17:38+0400

2022-02-28T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Экономические санкции, введенные Западом против России, негативно отразятся на экономике Грузии, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Как заявил 24 февраля президент России Владимир Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ. При этом министр отметил, что сейчас ситуацию сложно прогнозировать."У нас уже есть много планов и версий, чтобы отреагировать в зависимости от развития процессов. Мы также тесно общаемся с международными финансовыми организации и институтами, в том числе с Международным валютным фондом, чтобы у нас были альтернативные планы в ответ на вызовы и проблемы", - сказал Давиташвили.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.При этом планируется отключение России от SWIFT.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, владимир путин, украина, минобороны рф, международный валютный фонд