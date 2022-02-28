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Санкции против России негативно скажутся на экономике Грузии - глава Минэкономики
Санкции против России негативно скажутся на экономике Грузии - глава Минэкономики
Власти Грузии разрабатывают альтернативные планы восстановления экономики 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T17:38+0400
2022-02-28T17:38+0400
2022-02-28T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Экономические санкции, введенные Западом против России, негативно отразятся на экономике Грузии, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Как заявил 24 февраля президент России Владимир Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ. При этом министр отметил, что сейчас ситуацию сложно прогнозировать."У нас уже есть много планов и версий, чтобы отреагировать в зависимости от развития процессов. Мы также тесно общаемся с международными финансовыми организации и институтами, в том числе с Международным валютным фондом, чтобы у нас были альтернативные планы в ответ на вызовы и проблемы", - сказал Давиташвили.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.При этом планируется отключение России от SWIFT.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, владимир путин, украина, минобороны рф, международный валютный фонд
Санкции против России негативно скажутся на экономике Грузии - глава Минэкономики
17:38 28.02.2022 (обновлено: 17:48 28.02.2022) Подписаться на
Власти Грузии разрабатывают альтернативные планы восстановления экономики
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Экономические санкции, введенные Западом против России, негативно отразятся на экономике Грузии, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.
Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Как заявил 24 февраля президент России Владимир Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ.
"Процессы, которые происходят в нашем регионе, напрямую скажутся на нашей экономике… Нам придется скорректировать свою экономическую политику, чтобы процесс восстановления экономики не приостановился и страна с минимальными экономическими потерями завершила бы 2022 год", - сказал Давиташвили.
При этом министр отметил, что сейчас ситуацию сложно прогнозировать.
"У нас уже есть много планов и версий, чтобы отреагировать в зависимости от развития процессов. Мы также тесно общаемся с международными финансовыми организации и институтами, в том числе с Международным валютным фондом, чтобы у нас были альтернативные планы в ответ на вызовы и проблемы", - сказал Давиташвили.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
При этом планируется отключение России от SWIFT.
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