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Сроки доставки посылок по России увеличатся

Сроки доставки посылок по России увеличатся

Это произойдет из-за ограничения воздушного пространства России 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T14:57+0400

2022-02-28T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сроки доставки части корреспонденции и посылок по России увеличатся из-за ограничения полетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Почты России"Компания отметила, что приложит все усилия для сохранения бесперебойного почтового обмена в любых условиях."Но из-за ограничения воздушного пространства часть отправлений мы будем вынуждены доставлять наземным транспортом, используя в том числе транзитные схемы доставки. Сроки доставки увеличатся", – говорится в сообщении. Авиасообщение России с Европой приостановлено>>"Почта России" 24 февраля сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину, а 25 февраля – о приостановке денежных переводов на Украину. Неполученные средства, отправленные после 21 февраля, и комиссию можно вернуть в отделениях компании.Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, россия, грузия, украина, европа, почта россии, обострение ситуации вокруг украины 2022