https://sputnik-georgia.ru/20220228/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-28-fevralya-do-6-marta-264838311.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 28 февраля до 6 марта

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 28 февраля до 6 марта

На этой неделе в грузинского столице будет пасмурная погода 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T11:34+0400

2022-02-28T11:34+0400

2022-02-28T11:34+0400

погода

новости

грузия

тбилиси

точный прогноз погоды в тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259788048_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_44ba1204fd057779b5393ee8014e4cbc.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси преимущественно облачную погоду.В понедельник, 28 февраля, в столице будет облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 6-11м/с и 7-12 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:49.Во вторник, 1 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода.Восход солнца будет в 07:36. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 5 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:50.В среду, 2 марта, в Тбилиси погода сохранится облачной. Утром ожидаются кратковременные дожди. Восход солнца будет в 07:35.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 7 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:51.В четверг, 3 марта, в столице Грузии погода будет облачной и дождливой. Восход солнца будет в 07:33.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 7 градусов. А днем – максимум 14 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:53.В пятницу, 4 марта, в Тбилиси ночью и рано утром ожидается дождь. Днем погода будет преимущественно облачной. Восход солнца будет в 07:31. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 5 градусов. А днем – максимум 10 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:54.В субботу, 5 марта, в Тбилиси будет преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:30. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус. А днем температура поднимется максимум до 9 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:55.В воскресенье, 6 марта, в столице Грузии будет частично облачной. Восход солнца будет в 07:28.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 1 градус. А днем поднимется максимум до 6 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:56.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, новости, грузия, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси