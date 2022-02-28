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Транзит российского газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит российского газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Эксперты отмечают рост спроса на российский газ в связи с обострившимися геополитическими рисками 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. По данным операторов Газотранспортной системы (ГТС), заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему – у максимального уровня, газопровод "Ямал-Европа" пока не заказан, передает РИА Новости.Заявки на прокачку газа из России на 27 февраля составляли 107,3 миллиона кубометров, а на 28 февраля – 105,8 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". Заявка в течение дня еще может быть скорректирована.Прокачка российского газа через украинскую ГТС резко выросла с 24 февраля на фоне роста геополитических рисков, связанных с началом спецоперации России по демилитаризации Украины. "Газпром" говорил, что осуществляет подачу газа через украинскую территорию штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей.Эксперты отмечают рост спроса на российский газ в связи с обострившимися геополитическими рисками. На этом фоне вырос транзит российского газа через Украину. Уже несколько дней он держится на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", которые составляют около 109 миллионов кубометров в сутки.Что касается магистрали "Ямал-Европа", которая проходит через Белоруссию и Польшу, "Газпром" вновь забронировал часть транзитной мощности участка на конец газовых суток с 00:00 мск до 8:00 мск 28 февраля. Однако прямых поставок по газопроводу, согласно Gascade, так и не было, и он работал в реверсном режиме, поставки шли из Германии в Польшу, а не наоборот."Газпром" не бронировал на февраль мощности магистрали для транзита газа, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. Компания возобновила прямые поставки по "Ямал-Европе" в субботу впервые с декабря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, экономика, новости, украина, польша, газпром, обострение ситуации вокруг украины 2022
Транзит российского газа через Украину ожидается на максимальном уровне
11:19 28.02.2022 (обновлено: 11:28 28.02.2022) Подписаться на
Эксперты отмечают рост спроса на российский газ в связи с обострившимися геополитическими рисками
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
По данным операторов Газотранспортной системы (ГТС), заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему – у максимального уровня, газопровод "Ямал-Европа" пока не заказан, передает РИА Новости
.
Заявки на прокачку газа из России на 27 февраля составляли 107,3 миллиона кубометров, а на 28 февраля – 105,8 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". Заявка в течение дня еще может быть скорректирована.
Прокачка российского газа через украинскую ГТС резко выросла с 24 февраля на фоне роста геополитических рисков, связанных с началом спецоперации России по демилитаризации Украины. "Газпром" говорил, что осуществляет подачу газа через украинскую территорию штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей.
Эксперты отмечают рост спроса на российский газ в связи с обострившимися геополитическими рисками. На этом фоне вырос транзит российского газа через Украину. Уже несколько дней он держится на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", которые составляют около 109 миллионов кубометров в сутки.
Что касается магистрали "Ямал-Европа", которая проходит через Белоруссию и Польшу, "Газпром" вновь забронировал часть транзитной мощности участка на конец газовых суток с 00:00 мск до 8:00 мск 28 февраля. Однако прямых поставок по газопроводу, согласно Gascade, так и не было, и он работал в реверсном режиме, поставки шли из Германии в Польшу, а не наоборот.
"Газпром" не бронировал на февраль мощности магистрали для транзита газа, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. Компания возобновила прямые поставки по "Ямал-Европе" в субботу впервые с декабря.
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