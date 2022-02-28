https://sputnik-georgia.ru/20220228/v-turtsii-prodolzhat-restavratsiyu-gruzinskogo-sobora-oshki-264843363.html

В Турции продолжат реставрацию грузинского собора Ошки

В Турции продолжат реставрацию грузинского собора Ошки

Ошкский кафедральный собор святого Иоанна Крестителя – один из важнейших архитектурных и религиозных центров в исторической области Тао-Кларджети 28.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Реставрация в церкви Ошки в Турции (Эрзуруме) будет возобновлена в ближайшее время, заявил заместитель министра туризма и культуры Турции Сердар Чам, передает Первый канал.Ошкский кафедральный собор святого Иоанна Крестителя – грузинский православный собор, один из важнейших архитектурных и религиозных центров в исторической области Тао-Кларджети, первый из четырех Великих Кафедралов. Построен во второй половине X века, на сегодняшний день из всего монастырского ансамбля сохранены лишь кафедральный храм, семинария и малые церкви."Для нас важны все исторические памятники. Вы знаете, что восстановление Ишхана в Артвинском районе завершено. Мосты Тамар также были восстановлены. Что касается Ошки, то там работы уже начались. Сейчас мы ждем объявления и проведения тендера, чтобы перейти к активной фазе работ", – сказал Сердар Чам на встрече с грузинскими журналистами.Грузия и Турция 23 мая 2017 года оформили соглашение о сотрудничестве в сфере культуры на 2017-2018 годы. Согласно документу, стороны отреставрируют памятники османского наследия, существующие на территории Грузии, и памятники грузинского наследия, расположенные на территории Турецкой республики. Они также обеспечат сотрудничество компетентных органов и создание совместной рабочей группы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, турция, культура, памятник культуры, культурные памятники и церкви грузии, новости