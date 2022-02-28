https://sputnik-georgia.ru/20220228/vlasti-gruzii-gotovyat-paket-pomoschi-dlya-biznesa-264865636.html

Власти Грузии готовят пакет помощи для бизнеса

Власти Грузии готовят пакет помощи для бизнеса

На данном этапе нет никаких препятствий с поставками продовольствия в Грузию, заявил министр 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T23:50+0400

2022-02-28T23:50+0400

2022-03-01T00:24+0400

грузия

экономика

новости

леван давиташвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708415_0:34:3078:1765_1920x0_80_0_0_922ffdf60a024314b06c0b7ea1f79dfc.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Власти Грузии готовят пакет помощи для бизнеса в случае ухудшения экономической ситуации и рассматривают альтернативные рынки, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Как заявил 24 февраля президент России Владимир Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".В то же время министр отметил, что власти также рассматривают возможность поиска альтернативных рынков сбыта, помимо России."Что касается диверсификации рынков, то мы можем найти альтернативные рынки для ряда продуктов, в том числе минералов и так далее. Но есть продукты, к примеру агросектора, которые являются очень чувствительной категорией, и, исходя из многих факторов, найти альтернативный рынок сложно", - сказал Давиташвили.Между тем министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия отметил, что на данный момент с точки зрения импорта в Грузию цепь поставок сохраняется."Мы на постоянной связи с импортерами, и на этом этапе нет никаких препятствий с поставками продовольствия в Грузию", - сказал Шамугия.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, леван давиташвили