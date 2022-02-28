https://sputnik-georgia.ru/20220228/vlasti-gruzii-uvelichivayut-pomosch-fermeram-264863591.html

Власти Грузии увеличивают помощь фермерам

Власти Грузии увеличивают помощь фермерам

Новую технику можно будет приобрести с 1 марта и этом случае государство профинансирует 30% стоимости 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T21:59+0400

2022-02-28T21:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить размер помощи фермерам на покупку в этом году сельскохозяйственной техники, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.Программа закупки сельхозтехники осуществляется с 2019 года и предполагает приобретение техники при софинансировании государства.При этом, он отметил, что приобретать подержанные комбайны можно будет до 31 мая 2022 года и при софинансировании государством 60% - но не более 120 тысяч лари.А вот новую технику можно будет приобрести с 1 марта и этом случае государство профинансирует 30% стоимости, но не более 150 тысяч лари в случае приобретения комбайнов, и 50% от стоимости не более 150 тысяч лари – при приобретении техники по сбору урожая других фруктов и овощей.В этом случае техника должна быть выпущена не более чем за два года до приобретения и иметь техническую гарантию работы на следующие полгода.До решения правительства фермеры могли приобретать только новую технику.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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