https://sputnik-georgia.ru/20220228/vms-ukrainy-ofitsialno-podtverdilo-lozh-zelenskogo-264854195.html

ВМС Украины официально подтвердили ложь Зеленского

ВМС Украины официально подтвердили ложь Зеленского

Зеленский утверждал, что все военные с острова Змеиный погибли 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T17:02+0400

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2022-02-28T17:07+0400

владимир зеленский

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Военные с острова Змеиный живы и находятся в плену - командование ВМС Украины официально подтвердило ложь украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.Президент Зеленский до этого утверждал, что все украинские морпехи и пограничники с острова Змеиный погибли, за что он их даже посмертно наградил.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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владимир зеленский