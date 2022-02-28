https://sputnik-georgia.ru/20220228/vo-frantsii-otkrylas-personalnaya-vystavka-gruzinskoy-khudozhnitsy-264850893.html

Во Франции открылась персональная выставка грузинской художницы

Во Франции открылась персональная выставка грузинской художницы

Арт-объекты Теи Джорджадзе показывают физическую природу материалов и их уникальную энергию, отмечают во французском музее 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T15:39+0400

2022-02-28T15:39+0400

2022-02-28T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Персональная выставка "Помни и свидетельствуй" грузинской художницы Теи Джорджадзе проходит в Музее современного искусства в городе Сент-Этьен во Франции.Джорджадзе представила на выставке более 60 работ, созданных в период с 1993 по 2021 год. В каждой выставке художница переосмысляет пространство, в котором представлена экспозиция. В этот раз инсталляции включают в себя предметы, мебель и бытовую технику в новом контексте. Преображенные предметы в итоге выглядят как архитектурные элементы.По словам генерального директора и куратора выставки Аурели Вольц (Aurélie Voltz), инсталляции Теи Джорджадзе очень подробно показывают физическую природу материалов и их уникальную энергию. Выставка продлится до 15 мая."Тея Джорджадзе с помощью очень тонких жестов инсталляции активирует телесность материалов, пробуждает память об объектах и ​​генерирует новую чистую энергию", – отмечают на сайте музея.Тея Джорджадзе родилась в 1971 году в Тбилиси. Окончила столичную Академию изящных искусств в 1995 году. Также училась в Амстердамской академии Геррита Ритвельда и Дюссельдорфской государственной академии художеств. С 2009 года живет и работает в Берлине.Работы Джорджадзе являются частью различных международных государственных и частных коллекций в Берлине, Лондоне, Лос-Анджелесе и Токио.Музей современного искусства (Musée d'art moderne et contemporain) открылся в 1987 году. В настоящее время в музее хранится более 19 тысяч произведений, в основном из XX века, однако также некоторые предметы античного искусства. В коллекцию музея входят работы Клода Моне, Альберто Маньелли, Пабло Пикассо и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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франция, грузия, культура, новости, художник, грузинские художники