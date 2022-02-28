https://sputnik-georgia.ru/20220228/vrachi-nazvali-sposob-vospolnit-defitsit-vitamina-d-bez-lekarstv-264794224.html

Врачи назвали способ восполнить дефицит витамина D без лекарств

Врачи назвали способ восполнить дефицит витамина D без лекарств

Витамин D поддерживает здоровье нервной и иммунной систем, а также регулирует уровень инсулина

2022-02-28T06:34+0400

2022-02-28T06:34+0400

2022-02-28T06:34+0400

справки

советы врачей

витамины

здоровье

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23509/57/235095723_0:457:2021:1593_1920x0_80_0_0_42e6fa914c38e57fb709ff2f05c94a7c.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Жирная рыба – именно этот продукт поможет людям восполнить дефицит витамина D в организме, рассказала нутрициолог Елена Воскресенская. По словам специалиста, витамин D – крайне важный микронутриент, помогающий усваивать кальций и фосфор из пищи. Он, в частности, предотвращает размягчение костной ткани, остеопороз и развитие рака."Около 90% витамина D вырабатывается в организме от ультрафиолетовых лучей. Но в России лето короткое и приходится добирать его из продуктов. Больше всего витамина D находится в жирной рыбе", – сказала в интервью РИА Новости Воскресенская.Это дикий лосось, селедка, скумбрия, сардина, кета, горбуша, палтус, печень трески, устрицы, красная и черная икра. Также можно найти витамин D и в лесных грибочках, которые напитались солнцем, отмечает нутрициолог."А вот грибы из супермаркета, к сожалению, почти не содержат этот витамин. Яйца, говяжья и свиная печень, сливочное масло, козье молоко, творог и сыр – также прекрасные источники", – заявила собеседник агентства.Кроме всего прочего, витамин D поддерживает здоровье нервной и иммунной систем, а также регулирует уровень инсулина.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

справки , советы врачей, витамины, здоровье, новости, общество