https://sputnik-georgia.ru/20220301/anita-rachvelishvili-spoet-na-stsene-la-skala-v-opere-adriana-lekuvrer--264879840.html

Анита Рачвелишвили споет на сцене Ла Скала в опере "Адриана Лекуврер"

Анита Рачвелишвили споет на сцене Ла Скала в опере "Адриана Лекуврер"

Грузинская оперная певица исполнит роль богатой аристократки, принцессы де Буйон 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T14:59+0400

2022-03-01T14:59+0400

2022-03-01T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузинская оперная дива, меццо-сопрано Анита Рачвелишвили споет на сцене миланского театра Ла Скала в опере "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа на либретто Артуро Колаутти.Действие оперы происходит в Париже XVIII века. Адриана Лекуврер – всеми любимая и желанная актриса театра. Ее сердце принадлежит Маурицио. Молодые люди счастливы, но мужчину преследует его прежняя возлюбленная, богатая аристократка, принцесса де Буйон. Именно эту роль принцессы де Буйон сыграет Рачвелишвили. Вместе с Анитой выступят такие известные оперные исполнители, как Анна Нетребко (Адриана), Фредди де Томмазо (Маурицио) и Алессандро Корбелли (Мишонне).Грузинская певица будет чередовать свою роль с меццо-сопрано Еленой Жидковой. Причем Рачвелишвили сыграет в четырех спектаклях, а Жидкова появится на трех представлениях.В постановке, которая будет проходить с оркестром и хором Театра Ла Скала, примет участие дирижер Джампаоло Бизанти. Проект осуществляется с участием Королевского оперного театра, Большого театра Лисеу, Венской государственной оперы, Национальной оперы Парижа и Оперы Сан-Франциско.Чем известна Анита Рачвелишвили?Анита Рачвелишвили родилась в Тбилиси. Обучалась игре на фортепиано в школе им. Мухрана Мачавариани, а вокалу – в Консерватории им. Вано Сараджишвили. В Грузии дебютировала на сцене Тбилисского театра оперы и балета, исполнив партии Маддалены в "Риголетто" Верди и Ольги в "Евгении Онегине" Чайковского. Осенью 2006 года певицу приняли в труппу театра, а через год пригласили на учебу в Академию миланского театра La Scala.На международной арене Анита Рачвелишвили стала известна 7 декабря 2009 года, на открытии сезона в La Scala, где исполнила заглавную партию в опере "Кармен".Дебютный спектакль певицы на европейской сцене прошел с огромным успехом и транслировался телеканалами всего мира. В 2011 году певица дебютировала на сцене нью-йоркского Carnegie Hall в партии Принцессы де Буйон в опере Чилеа "Адриенна Лекуврер". В 2017 году за исполнение партии Далилы в опере "Самсон и Далила" Сен-Санса Рачвелишвили была удостоена звания "Лучшая певица" премии Bachtrack Opera Awards.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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анита рачвелишвили, новости, грузия, культура, la scala