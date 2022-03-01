https://sputnik-georgia.ru/20220301/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-1-marta-264872427.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 1 марта

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 1 марта

Больше всего случаев заражения выявлено в грузинской столице 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T11:21+0400

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2022-03-01T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузинские медики из 6 847 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 2 759 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 37 226 тестов на коронавирус, 25 213 – на антиген, 12 013 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 612 319 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 9 003 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 513 164 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 35 пациентов, а с начала пандемии – 16 199.На данный момент в Грузии 82 930 активных случаев, из них 4 479 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 000 пациентов тяжелое, из них 279 подключены к аппарату искусственного дыхания. 78 451 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 28 февраля составляет 18.39%, за две недели – 25.18%, за семь дней – 20.73%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, ограничения из-за коронавируса