https://sputnik-georgia.ru/20220301/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rekordno-rasti--novaya-statistika-264857957.html

Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика

Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика

В января 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T09:01+0400

2022-03-01T09:01+0400

2022-03-01T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – реальный рост ВВП в январе 2022 года составил 18% по сравнению с тем же периодом 2021 года.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. В январе 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности – обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, гостиницах и ресторанах, транспорте и складировании, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Снижение было зафиксировано в строительстве и в сфере информации и коммуникаций.По словам премьер-министра Грузии, год начался очень хорошо и сильно. "Теперь нам надо сохранить этот тренд и темп", – сказал Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика