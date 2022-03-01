https://sputnik-georgia.ru/20220301/eks-ministr-oborony-gruzii-vyshel-na-svobodu-264873203.html
Экс-министр обороны Грузии вышел на свободу
Экс-министр обороны Грузии вышел на свободу
Бывший глава МО не собирается возвращаться в политику и хочет сконцентрироваться на своей семье 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T11:36+0400
2022-03-01T11:36+0400
2022-03-01T12:01+0400
грузия
новости
политика
бачо ахалая
грузинская мечта
единое нацдвижение
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264872828_417:527:3121:2048_1920x0_80_0_0_35a055857df1172517cc1c5b5a72200d.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая вышел на свободу – он покинул руставскую тюрьму утром 1 марта.Ахалая был признан виновным по трем уголовным делам. В заключении он провел девять лет. Первый комментарий о своих планах на будущее Ахалая сделал прямо у тюрьмы, где его ждали члены семьи и близкие.При этом Ахалая прокомментировал вопрос заключения его соратника – экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Мне стыдно быть гражданином той страны, где такой человек сидит в тюрьме. Я удивлен", – заявил Ахалая.Бачо Ахалая был задержан в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов, на которых "Грузинская мечта" победила правящую тогда партию "Единое нацдвижение". Виновным Ахалая был признан в бесчеловечном обращении с заключенными во время подавления "тюремного бунта" в 2006 году, но Михаил Саакашвили, который до осени 2013 года был президентом Грузии, помиловал его.По делу о "навтлугской спецоперации" 2006 года, во время которой были убиты три человека, Ахалая в 2014 году получил 7 лет и 6 месяцев тюрьмы.А в 2018 году он был признан виновным в организации пыток обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе, в результате которых он скончался, и приговорен к 9 годам лишения свободы.Как сообщила ранее его адвокат Ани Надареишвили, Ахалая не засчитали избранный ему в виде меры пресечения период содержания под стражей до помилования, и отсчет 9-летнего срока наказания шел с момента приговора.Экс-министр был оправдан по двум уголовным делам – об организации бесчеловечного обращения со спецназовцами, а также о пытках, незаконном лишении свободы и превышении служебных полномочий в отношении военных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264872828_1094:528:3121:2048_1920x0_80_0_0_e3dfb3b239096d79f3806cf2f5529822.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, бачо ахалая, грузинская мечта, единое нацдвижение, михаил саакашвили
Экс-министр обороны Грузии вышел на свободу
11:36 01.03.2022 (обновлено: 12:01 01.03.2022) Подписаться на
Бывший глава МО не собирается возвращаться в политику и хочет сконцентрироваться на своей семье
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая вышел на свободу – он покинул руставскую тюрьму утром 1 марта.
Ахалая был признан виновным по трем уголовным делам. В заключении он провел девять лет. Первый комментарий о своих планах на будущее Ахалая сделал прямо у тюрьмы, где его ждали члены семьи и близкие.
"Мне особо нечего сказать, я очень устал, истощен. Могу сказать то, чего не собираюсь делать – не собираюсь быть политиком. Это не мое дело. Моя цель – моя семья. Хочу немного встать на ноги. Я добросовестно служил этой стране. Ничего другого я не делал", – сказала Ахалая журналистам.
При этом Ахалая прокомментировал вопрос заключения его соратника – экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Мне стыдно быть гражданином той страны, где такой человек сидит в тюрьме. Я удивлен", – заявил Ахалая.
Бачо Ахалая был задержан в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов, на которых "Грузинская мечта" победила правящую тогда партию "Единое нацдвижение".
Виновным Ахалая был признан в бесчеловечном обращении с заключенными во время подавления "тюремного бунта" в 2006 году, но Михаил Саакашвили, который до осени 2013 года был президентом Грузии, помиловал его.
По делу о "навтлугской спецоперации" 2006 года, во время которой были убиты три человека, Ахалая в 2014 году получил 7 лет и 6 месяцев тюрьмы.
А в 2018 году он был признан виновным в организации пыток обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе, в результате которых он скончался, и приговорен к 9 годам лишения свободы.
Как сообщила ранее его адвокат Ани Надареишвили, Ахалая не засчитали избранный ему в виде меры пресечения период содержания под стражей до помилования, и отсчет 9-летнего срока наказания шел с момента приговора.
Экс-министр был оправдан по двум уголовным делам – об организации бесчеловечного обращения со спецназовцами, а также о пытках, незаконном лишении свободы и превышении служебных полномочий в отношении военных.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.