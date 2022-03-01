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Главное о переговорах России и Украины: о чем договорились делегации? – видео
Главное о переговорах России и Украины: о чем договорились делегации? – видео
В Беларуси прошли переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине. О том, как оценили их главы делегаций с обеих сторон –... 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T11:33+0400
2022-03-01T11:33+0400
2022-03-01T11:55+0400
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Встреча продлилась целых пять часов. По словам главы российского делегации Владимира Мединского, сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Россия и Украина также договорились провести новый раунд переговоров через несколько дней.24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. В МО РФ заявляют, что удары наносятся только по украинским военным объектам.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
беларусь, россия, мультимедиа, видео, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина
Главное о переговорах России и Украины: о чем договорились делегации? – видео
11:33 01.03.2022 (обновлено: 11:55 01.03.2022) Подписаться на
В Беларуси прошли переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине. О том, как оценили их главы делегаций с обеих сторон – смотрите в видео
Встреча продлилась целых пять часов. По словам главы российского делегации Владимира Мединского, сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Россия и Украина также договорились провести новый раунд переговоров через несколько дней.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. В МО РФ заявляют, что удары наносятся только по украинским военным объектам.