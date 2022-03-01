https://sputnik-georgia.ru/20220301/glavnoe-o-peregovorakh-rossii-i-ukrainy-o-chem-dogovorilis-delegatsii---video-264871790.html

Главное о переговорах России и Украины: о чем договорились делегации? – видео

Главное о переговорах России и Украины: о чем договорились делегации? – видео

В Беларуси прошли переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине. О том, как оценили их главы делегаций с обеих сторон –... 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T11:33+0400

2022-03-01T11:33+0400

2022-03-01T11:55+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

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Встреча продлилась целых пять часов. По словам главы российского делегации Владимира Мединского, сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Россия и Украина также договорились провести новый раунд переговоров через несколько дней.24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. В МО РФ заявляют, что удары наносятся только по украинским военным объектам.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, россия, мультимедиа, видео, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина