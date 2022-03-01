https://sputnik-georgia.ru/20220301/gruzinskaya-mechta-sanktsii-protiv-rossii-navredyat-gruzii-264865804.html

"Грузинская мечта": санкции против России навредят Грузии

"Грузинская мечта": санкции против России навредят Грузии

Парламентское большинство абсолютно разделяет политику правительства по обеспечению мира в нашей стране, заявил депутат 01.03.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

мамука мдинарадзе

политика

экономика

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Санкции против России со стороны Грузии в тысячу раз больше навредят Грузии, заявил лидер фракции правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Как заявил 24 февраля президент России Владимир Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".Он отметил, что правящая сила полностью поддерживает премьер-министра Грузии в этом вопросе."Парламентское большинство абсолютно разделяет политику правительства по обеспечению мира в нашей стране… На этом фоне общество хорошо знает, чему служит план радикальной оппозиции, что подтвердила просочившаяся информация из "Нацдвижения". К сожалению, их цель не поддержать Украину, а усугубить ситуацию в Грузии", - сказал Мдинарадзе.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, мамука мдинарадзе, политика, экономика, антироссийские санкции