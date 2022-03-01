https://sputnik-georgia.ru/20220301/gruzinskaya-mechta-sanktsii-protiv-rossii-navredyat-gruzii-264865804.html
"Грузинская мечта": санкции против России навредят Грузии
"Грузинская мечта": санкции против России навредят Грузии
Парламентское большинство абсолютно разделяет политику правительства по обеспечению мира в нашей стране, заявил депутат 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T00:00+0400
2022-03-01T00:00+0400
2022-03-01T00:21+0400
грузия
новости
мамука мдинарадзе
политика
экономика
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23608/46/236084636_0:0:1227:691_1920x0_80_0_0_4b7fd76c25832cce4130343b5d7d0ec5.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Санкции против России со стороны Грузии в тысячу раз больше навредят Грузии, заявил лидер фракции правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Как заявил 24 февраля президент России Владимир Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".Он отметил, что правящая сила полностью поддерживает премьер-министра Грузии в этом вопросе."Парламентское большинство абсолютно разделяет политику правительства по обеспечению мира в нашей стране… На этом фоне общество хорошо знает, чему служит план радикальной оппозиции, что подтвердила просочившаяся информация из "Нацдвижения". К сожалению, их цель не поддержать Украину, а усугубить ситуацию в Грузии", - сказал Мдинарадзе.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23608/46/236084636_0:0:1107:830_1920x0_80_0_0_912cfcd656a7a0babf5af24a15a1d325.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, мамука мдинарадзе, политика, экономика, антироссийские санкции
"Грузинская мечта": санкции против России навредят Грузии
00:00 01.03.2022 (обновлено: 00:21 01.03.2022) Подписаться на
Парламентское большинство абсолютно разделяет политику правительства по обеспечению мира в нашей стране, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Санкции против России со стороны Грузии в тысячу раз больше навредят Грузии, заявил лидер фракции правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Как заявил 24 февраля президент России Владимир Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".
"Если наша страна проведет мероприятия или назначит санкции, это в тысячу раз больше навредит нашей стране, и, принимая такое решение, нужно быть безрассудным или враждебным к своей стране", - сказал Мдинарадзе на брифинге.
Он отметил, что правящая сила полностью поддерживает премьер-министра Грузии в этом вопросе.
"Парламентское большинство абсолютно разделяет политику правительства по обеспечению мира в нашей стране… На этом фоне общество хорошо знает, чему служит план радикальной оппозиции, что подтвердила просочившаяся информация из "Нацдвижения". К сожалению, их цель не поддержать Украину, а усугубить ситуацию в Грузии", - сказал Мдинарадзе.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.