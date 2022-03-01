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Грузинский парламент начал пленарную неделю с бурных споров и рутинной работы
Грузинский парламент начал пленарную неделю с бурных споров и рутинной работы
Оппозиция раскритиковала правительство Грузии за сдержанную позицию в вопросе присоединения к санкциям 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T22:13+0400
2022-03-01T22:13+0400
2022-03-01T23:03+0400
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политика
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парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Парламент Грузии в первый день пленарной недели рассмотрел ряд законопроектов о реформе высшего образования и защите прав потребителей.Автором проектов выступает министерство образования, которое предложило упростить законодательство для предоставления вузам Грузии большей свободы при разработке образовательной программы.Кроме этого, парламент рассмотрел поправки в закон "О защите прав потребителей". Законопроект, помимо прочего, подразумевает появление в грузинском законодательстве понятия "право потребителей" и механизмов их защиты.Между правящей силой и оппозицией произошел спор на тему Украины. Оппозиция критиковала правительство Грузии за сдержанную позицию в вопросе присоединения к санкциям, а депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявляли в ответ, что радикальные шаги только навредят Грузии."В такое время мы должны быть осторожными и взвешивать каждое действие. Из этого исходило наше решение по санкциям. У Грузии нет ресурса сегодня говорить о санкциях", - сказал депутат и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.После того как спор завершился, депутаты парламента признали полномочия нового депутата Гии Цагареишвили, который сменил представителя правящей партии и бывшего председателя парламента Каху Кучава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузинский парламент начал пленарную неделю с бурных споров и рутинной работы
22:13 01.03.2022 (обновлено: 23:03 01.03.2022) Подписаться на
Оппозиция раскритиковала правительство Грузии за сдержанную позицию в вопросе присоединения к санкциям
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Парламент Грузии в первый день пленарной недели рассмотрел ряд законопроектов о реформе высшего образования и защите прав потребителей.
Автором проектов выступает министерство образования, которое предложило упростить законодательство для предоставления вузам Грузии большей свободы при разработке образовательной программы.
Кроме этого, парламент рассмотрел поправки в закон "О защите прав потребителей". Законопроект, помимо прочего, подразумевает появление в грузинском законодательстве понятия "право потребителей" и механизмов их защиты.
Слушания законопроектов проходили в спокойном режиме, однако утро в законодательном органе выдалось напряженным.
Между правящей силой и оппозицией произошел спор на тему Украины. Оппозиция критиковала правительство Грузии за сдержанную позицию в вопросе присоединения к санкциям, а депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявляли в ответ, что радикальные шаги только навредят Грузии.
"В такое время мы должны быть осторожными и взвешивать каждое действие. Из этого исходило наше решение по санкциям. У Грузии нет ресурса сегодня говорить о санкциях", - сказал депутат и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
После того как спор завершился, депутаты парламента признали полномочия нового депутата Гии Цагареишвили, который сменил представителя правящей партии и бывшего председателя парламента Каху Кучава.
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