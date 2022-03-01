https://sputnik-georgia.ru/20220301/kak-rossiya-budet-soprotivlyatsya-sanktsiyam-ssha-i-es---video-264888276.html

Как Россия будет сопротивляться санкциям США и ЕС - видео

Как Россия будет сопротивляться санкциям США и ЕС - видео

Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание с членами правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях... 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T17:23+0400

2022-03-01T17:23+0400

2022-03-01T17:43+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

антироссийские санкции

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Глава кабмина РФ призвал всех активизировать имеющиеся инструменты импортозамещения, чтобы противодействовать санкциям. Мишустин также озвучил ряд других мер, которые позволят снизить эффект от ограничений, и отметил, что санкции США и Евросоюза нацелены именно на то, чтобы нанести вред обычным гражданам России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, антироссийские санкции, видео