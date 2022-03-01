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Как Россия будет сопротивляться санкциям США и ЕС - видео
Как Россия будет сопротивляться санкциям США и ЕС - видео
Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание с членами правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях... 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T17:23+0400
2022-03-01T17:23+0400
2022-03-01T17:43+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
россия
антироссийские санкции
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Глава кабмина РФ призвал всех активизировать имеющиеся инструменты импортозамещения, чтобы противодействовать санкциям. Мишустин также озвучил ряд других мер, которые позволят снизить эффект от ограничений, и отметил, что санкции США и Евросоюза нацелены именно на то, чтобы нанести вред обычным гражданам России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, антироссийские санкции, видео
Как Россия будет сопротивляться санкциям США и ЕС - видео
17:23 01.03.2022 (обновлено: 17:43 01.03.2022) Подписаться на
Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание с членами правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций
Глава кабмина РФ призвал всех активизировать имеющиеся инструменты импортозамещения, чтобы противодействовать санкциям. Мишустин также озвучил ряд других мер, которые позволят снизить эффект от ограничений, и отметил, что санкции США и Евросоюза нацелены именно на то, чтобы нанести вред обычным гражданам России.