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Коронавирус в Грузии: в стране отменили большую часть ковид-ограничений – видео
Коронавирус в Грузии: в стране отменили большую часть ковид-ограничений – видео
С 1 марта в Грузии снимают часть ковид-ограничений, в том числе на проведение многолюдных мероприятий и обязательную проверку температуры на входе в помещения... 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T11:57+0400
2022-03-01T11:57+0400
2022-03-01T12:10+0400
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Среди основных послаблений – с 1 марта увеличивается и допустимое скопление людей в закрытых пространствах. Так, в ресторанах и кафе за одним столом могут находиться уже не шесть, а десять человек, а в открытых заведениях – 15 вместо 10. Соблюдая эти правила, разрешено проводить крупные застолья и торжества, устраивать свадьбы и поминки с неограниченным количеством людей.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!С 4 марта разрешается функционирование ночных клубов с 60% загрузкой. С 15 марта в Грузии без каких-либо ограничений можно будет проводить конференции, семинары и тренинги. При этом в закрытых пространствах продолжает действовать обязательный масочный режим. На улице носить маски можно по желанию.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, видео
Коронавирус в Грузии: в стране отменили большую часть ковид-ограничений – видео
11:57 01.03.2022 (обновлено: 12:10 01.03.2022) Подписаться на
С 1 марта в Грузии снимают часть ковид-ограничений, в том числе на проведение многолюдных мероприятий и обязательную проверку температуры на входе в помещения. Какие еще ограничения отменены, смотрите в видео Sputnik Грузия
Среди основных послаблений – с 1 марта увеличивается и допустимое скопление людей в закрытых пространствах. Так, в ресторанах и кафе за одним столом могут находиться уже не шесть, а десять человек, а в открытых заведениях – 15 вместо 10. Соблюдая эти правила, разрешено проводить крупные застолья и торжества, устраивать свадьбы и поминки с неограниченным количеством людей.
С 4 марта разрешается функционирование ночных клубов с 60% загрузкой. С 15 марта в Грузии без каких-либо ограничений можно будет проводить конференции, семинары и тренинги. При этом в закрытых пространствах продолжает действовать обязательный масочный режим. На улице носить маски можно по желанию.