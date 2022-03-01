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Коронавирус в Грузии: в стране отменили большую часть ковид-ограничений – видео

Коронавирус в Грузии: в стране отменили большую часть ковид-ограничений – видео

С 1 марта в Грузии снимают часть ковид-ограничений, в том числе на проведение многолюдных мероприятий и обязательную проверку температуры на входе в помещения... 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T11:57+0400

2022-03-01T11:57+0400

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Среди основных послаблений – с 1 марта увеличивается и допустимое скопление людей в закрытых пространствах. Так, в ресторанах и кафе за одним столом могут находиться уже не шесть, а десять человек, а в открытых заведениях – 15 вместо 10. Соблюдая эти правила, разрешено проводить крупные застолья и торжества, устраивать свадьбы и поминки с неограниченным количеством людей.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!С 4 марта разрешается функционирование ночных клубов с 60% загрузкой. С 15 марта в Грузии без каких-либо ограничений можно будет проводить конференции, семинары и тренинги. При этом в закрытых пространствах продолжает действовать обязательный масочный режим. На улице носить маски можно по желанию.

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