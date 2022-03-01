https://sputnik-georgia.ru/20220301/lukashenko-konflikt-na-ukraine---pryamoe-sledstvie-politiki-zapada-264878248.html

Лукашенко: конфликт на Украине – прямое следствие политики Запада

Лукашенко: конфликт на Украине – прямое следствие политики Запада

Политика Запада направлена на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других, уверен Лукашенко 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T13:50+0400

2022-03-01T13:50+0400

2022-03-01T13:55+0400

новости

в мире

россия

александр лукашенко

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1e/263984553_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9fa6f49cd075c034622d3003e826cec3.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Конфликт на Украине – прямое следствие безрассудной политики Запада, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании совбеза республики во вторник.Он также отметил, что " еще до начала боевых действий мы предлагали нашим украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной". "Мы были готовы оказать в этом необходимое содействие. Однако наше предложение было проигнорировано", – заметил Лукашенко.Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, россия, александр лукашенко, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, владимир путин