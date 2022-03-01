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Лукашенко: конфликт на Украине – прямое следствие политики Запада
Лукашенко: конфликт на Украине – прямое следствие политики Запада
Политика Запада направлена на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других, уверен Лукашенко 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T13:50+0400
2022-03-01T13:50+0400
2022-03-01T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Конфликт на Украине – прямое следствие безрассудной политики Запада, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании совбеза республики во вторник.Он также отметил, что " еще до начала боевых действий мы предлагали нашим украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной". "Мы были готовы оказать в этом необходимое содействие. Однако наше предложение было проигнорировано", – заметил Лукашенко.Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, россия, александр лукашенко, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, владимир путин
Лукашенко: конфликт на Украине – прямое следствие политики Запада
13:50 01.03.2022 (обновлено: 13:55 01.03.2022) Подписаться на
Политика Запада направлена на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других, уверен Лукашенко
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Конфликт на Украине – прямое следствие безрассудной политики Запада, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании совбеза республики во вторник.
"Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других", – цитирует Лукашенко РИА Новости.
Он также отметил, что " еще до начала боевых действий мы предлагали нашим украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной".
"Мы были готовы оказать в этом необходимое содействие. Однако наше предложение было проигнорировано", – заметил Лукашенко.
Ситуация на Украине
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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