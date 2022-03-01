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Мэр Москвы: Городской бизнес кошмарят
Мэр Москвы: Городской бизнес кошмарят
Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством, заявил мэр 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T23:01+0400
2022-03-01T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Москве атакованы сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, не поддержавших призывы в пользу Украины, заявил мэр столицы России Сергей Собянин."Сайты заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством", - написал градоначальник на своем сайте.По словам Собянина, большая часть этого информационного потока идёт из-за границы, ботами."Мы сделаем всё необходимое — обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей", — заверил Собянин.Он попросил не поддаваться на призывы провокаторов."Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане", - отметил СобянинПо его словам, все городские программы будут реализованы и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз, уверен мэр.
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в мире, новости, россия, москва, сергей собянин
Мэр Москвы: Городской бизнес кошмарят
23:01 01.03.2022 (обновлено: 23:51 01.03.2022) Подписаться на
Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством, заявил мэр
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Москве атакованы сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, не поддержавших призывы в пользу Украины, заявил мэр столицы России Сергей Собянин.
"Сайты заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством", - написал градоначальник на своем сайте
.
По словам Собянина, большая часть этого информационного потока идёт из-за границы, ботами.
Со взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против России и призывают выходить на улицы. За всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры. И всё это происходит на фоне экономических санкций, которые направлены не столько против безопасности государства, сколько против простых граждан.
"Мы сделаем всё необходимое — обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей", — заверил Собянин.
Он попросил не поддаваться на призывы провокаторов.
"Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане", - отметил Собянин
По его словам, все городские программы будут реализованы и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз, уверен мэр.