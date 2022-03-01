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Мэр Москвы: Городской бизнес кошмарят

Мэр Москвы: Городской бизнес кошмарят

Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством, заявил мэр 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T23:01+0400

2022-03-01T23:01+0400

2022-03-01T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Москве атакованы сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, не поддержавших призывы в пользу Украины, заявил мэр столицы России Сергей Собянин."Сайты заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством", - написал градоначальник на своем сайте.По словам Собянина, большая часть этого информационного потока идёт из-за границы, ботами."Мы сделаем всё необходимое — обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей", — заверил Собянин.Он попросил не поддаваться на призывы провокаторов."Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане", - отметил СобянинПо его словам, все городские программы будут реализованы и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз, уверен мэр.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, россия, москва, сергей собянин