https://sputnik-georgia.ru/20220301/mirovye-tseny-na-neft-prodolzhayut-rasti-264892452.html

Мировые цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть продолжают расти

Трейдеры продолжают оценивать риск возникновения поставок в свете ситуации на Украине 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 8-9%, а стоимость марки Brent превысила 106 долларов за баррель впервые с 8 августа 2014 года, передало РИА Новости.Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост, в то время как трейдеры продолжают оценивать риск возникновения поставок в свете ситуации на УкраинеПо состоянию на 19.51 по тбилисскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 8,42% - до 106,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 9,14%, до 104,47 доллара за баррель.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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