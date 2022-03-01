https://sputnik-georgia.ru/20220301/na-aktsii-oppozitsii-v-batumi-zaderzhano-neskolko-chelovek-264893489.html

На акции оппозиции в Батуми задержано несколько человек

На акции оппозиции в Батуми задержано несколько человек

По предварительным данным, задержаны три человека, ситуация на акции остается напряженной 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T21:29+0400

2022-03-01T21:29+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали несколько человек на акции оппозиции в Батуми.По словам участников акции, задержания начались после того, как участники стали нецензурно выражать недовольство действиями премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за военной операции на Украине. По его словам, санкции больше ударят по самой Грузии. По предварительным данным, задержаны три человека, ситуация на акции остается напряженной.МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, батуми, оппозиция