https://sputnik-georgia.ru/20220301/na-aktsii-oppozitsii-v-batumi-zaderzhano-neskolko-chelovek-264893489.html
На акции оппозиции в Батуми задержано несколько человек
На акции оппозиции в Батуми задержано несколько человек
По предварительным данным, задержаны три человека, ситуация на акции остается напряженной 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T21:29+0400
2022-03-01T21:29+0400
2022-03-01T21:44+0400
грузия
новости
политика
батуми
оппозиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1e/250208975_0:54:3093:1793_1920x0_80_0_0_99da4b9f2f1a18690c7f6ceb91f7f0c0.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали несколько человек на акции оппозиции в Батуми.По словам участников акции, задержания начались после того, как участники стали нецензурно выражать недовольство действиями премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за военной операции на Украине. По его словам, санкции больше ударят по самой Грузии. По предварительным данным, задержаны три человека, ситуация на акции остается напряженной.МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1e/250208975_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_44b5f5ec00f7c33c98f6bbb95b049937.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, батуми, оппозиция
На акции оппозиции в Батуми задержано несколько человек
21:29 01.03.2022 (обновлено: 21:44 01.03.2022) Подписаться на
По предварительным данным, задержаны три человека, ситуация на акции остается напряженной
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали несколько человек на акции оппозиции в Батуми.
По словам участников акции, задержания начались после того, как участники стали нецензурно выражать недовольство действиями премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за военной операции на Украине. По его словам, санкции больше ударят по самой Грузии.
По предварительным данным, задержаны три человека, ситуация на акции остается напряженной.
МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.