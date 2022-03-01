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"Неоправданное решение"– власти Грузии отреагировали на отзыв посла Украины
"Неоправданное решение"– власти Грузии отреагировали на отзыв посла Украины
Грузию пытаются втянуть в военный конфликт, утверждает глава правящей партии 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T17:21+0400
2022-03-01T17:21+0400
2022-03-01T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал неприемлемым и неоправданным решение украинских властей отозвать посла в Грузии.Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии из-за "неморальной позиции" грузинских властей. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за военной операции на Украине. По его словам, санкции больше ударят по самой Грузии.По его словам, есть скоординированная попытка вовлечь Грузию в военный конфликт."Мягко говоря, это печальное решение украинских властей является выражением скоординированных действий. Больше я ничего не скажу… Существует попытка прямо втянуть (Грузию - ред.) в военный конфликт, чего, безусловно, мы не можем и не допустим, исходя из интересов народа", - подчеркнул он.Частью этой координации является политическая сила "Единое национальное движение", созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили, отметил Кобахидзе."Санкции были названы в качестве главной причины отзыва посла. В связи с Украиной санкции не ввела Молдова, Турция, Азербайджан, Израиль. Ни в одном из них этих случаев подобного решения не принималось. Причина одна – нет интереса втянуть Турцию, Молдову или Азербайджан и Израиль в военный конфликт. Это простое объяснение. Санкции и там не вводили, однако никто посла не отзывал", - заявил Кобахидзе.Накануне премьер Грузии заявил, что в рамках всех международных форматов Грузия выразила поддержку Украине. Грузия поддержала решение Совета Европы о приостановке членства России в организации, а также поддержала резолюцию Совета безопасности ООН.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, владимир путин, владимир зеленский, ираклий гарибашвили, украина, молдова, турция, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Неоправданное решение"– власти Грузии отреагировали на отзыв посла Украины
17:21 01.03.2022 (обновлено: 17:44 01.03.2022) Подписаться на
Грузию пытаются втянуть в военный конфликт, утверждает глава правящей партии
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал неприемлемым и неоправданным решение украинских властей отозвать посла в Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии из-за "неморальной позиции" грузинских властей. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за военной операции на Украине. По его словам, санкции больше ударят по самой Грузии.
"Это печальный шаг. Украина находится в тяжелом положении. Мы все уважаем, и, естественно, было бы неправильно в этой ситуации критиковать украинские власти. Однако мы должно зафиксировать, что данное решение является неприемлемым и неоправданным с учетом того, что за последние дни сделала Грузия", - заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, есть скоординированная попытка вовлечь Грузию в военный конфликт.
"Мягко говоря, это печальное решение украинских властей является выражением скоординированных действий. Больше я ничего не скажу… Существует попытка прямо втянуть (Грузию - ред.) в военный конфликт, чего, безусловно, мы не можем и не допустим, исходя из интересов народа", - подчеркнул он.
Частью этой координации является политическая сила "Единое национальное движение", созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили, отметил Кобахидзе.
"Санкции были названы в качестве главной причины отзыва посла. В связи с Украиной санкции не ввела Молдова, Турция, Азербайджан, Израиль. Ни в одном из них этих случаев подобного решения не принималось. Причина одна – нет интереса втянуть Турцию, Молдову или Азербайджан и Израиль в военный конфликт. Это простое объяснение. Санкции и там не вводили, однако никто посла не отзывал", - заявил Кобахидзе.
Накануне премьер Грузии заявил, что в рамках всех международных форматов Грузия выразила поддержку Украине. Грузия поддержала решение Совета Европы о приостановке членства России в организации, а также поддержала резолюцию Совета безопасности ООН.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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