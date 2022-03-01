https://sputnik-georgia.ru/20220301/neopravdannoe-reshenie-vlasti-gruzii-otreagirovali-na-otzyv-posla-ukrainy-264888084.html

"Неоправданное решение"– власти Грузии отреагировали на отзыв посла Украины

"Неоправданное решение"– власти Грузии отреагировали на отзыв посла Украины

Грузию пытаются втянуть в военный конфликт, утверждает глава правящей партии 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T17:21+0400

2022-03-01T17:21+0400

2022-03-01T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал неприемлемым и неоправданным решение украинских властей отозвать посла в Грузии.Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии из-за "неморальной позиции" грузинских властей. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за военной операции на Украине. По его словам, санкции больше ударят по самой Грузии.По его словам, есть скоординированная попытка вовлечь Грузию в военный конфликт."Мягко говоря, это печальное решение украинских властей является выражением скоординированных действий. Больше я ничего не скажу… Существует попытка прямо втянуть (Грузию - ред.) в военный конфликт, чего, безусловно, мы не можем и не допустим, исходя из интересов народа", - подчеркнул он.Частью этой координации является политическая сила "Единое национальное движение", созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили, отметил Кобахидзе."Санкции были названы в качестве главной причины отзыва посла. В связи с Украиной санкции не ввела Молдова, Турция, Азербайджан, Израиль. Ни в одном из них этих случаев подобного решения не принималось. Причина одна – нет интереса втянуть Турцию, Молдову или Азербайджан и Израиль в военный конфликт. Это простое объяснение. Санкции и там не вводили, однако никто посла не отзывал", - заявил Кобахидзе.Накануне премьер Грузии заявил, что в рамках всех международных форматов Грузия выразила поддержку Украине. Грузия поддержала решение Совета Европы о приостановке членства России в организации, а также поддержала резолюцию Совета безопасности ООН.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, владимир путин, владимир зеленский, ираклий гарибашвили, украина, молдова, турция, обострение ситуации вокруг украины 2022