https://sputnik-georgia.ru/20220301/nikakikh-azartnykh-igr--novye-pravila-dlya-igrokov-i-reklamodateley-vstupili-v-silu-264869199.html

Никаких азартных игр – новые правила для игроков и рекламодателей вступили в силу

Никаких азартных игр – новые правила для игроков и рекламодателей вступили в силу

Операторы онлайн-тотализаторов и онлайн-казино имеют полное право заблокировать аккаунты попавших в список ограничений лиц 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T10:39+0400

2022-03-01T10:39+0400

2022-03-01T10:39+0400

грузия

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игорный бизнес в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии вступило в силу законодательство о запрете рекламы азартных игр и ограничении к ним доступа.Согласно нововведению, играть в азартные игры больше не смогут граждане младше 25 лет, госслужащие, граждане со статусом социально незащищенного лица, которые получают помощь от государства, граждане, которые обратятся в службу доходов министерства финансов за применением механизма самоограничения, а также те, кто попадет в т. н. "черный список" на основе решения суда или требования членов семьи.Операторы онлайн-тотализаторов и онлайн-казино имеют полное право заблокировать аккаунты попавших в список ограничений лиц и вернуть им деньги оставшиеся на счетах.Также с 1 марта запрещена телевизионная и внешняя реклама игорного бизнеса, а также размещение рекламы на грузинских сайтах.Реклама будет разрешена лишь на месте проведения спортивных мероприятий по условиям спонсорского контракта и в аэропортах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, казино, игорный бизнес в грузии