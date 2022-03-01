https://sputnik-georgia.ru/20220301/pepelnaya-sreda-2022-u-zapadnykh-khristian-traditsii-dnya-pokayaniya-264896545.html

Пепельная среда 2022 у западных христиан: традиции дня покаяния

Пепельная среда 2022 у западных христиан: традиции дня покаяния

Пепельная среда или день покаяние в 2022 году выпадает на 2 марта – в этот день у западных христиан начинается Великий пост 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T23:31+0400

2022-03-01T23:31+0400

2022-03-01T23:41+0400

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С Пепельной среды западные христиане начинают подготовку к главному христианскому празднику — Пасхе.Sputnik Грузия рассказывает, почему первый день Великого поста у западных христиан называется Пепельной средой, а также о традициях дня покаяния.Пепельная средаПервый день Великого поста у католиков получил свое название от древнего обычая посыпать голову пеплом, как символ скорби, покаяния и смирения перед богом.Это традиция восходит к Ветхому Завету — в Библии сказано, что кающиеся облачаются во власяницу и в знак сокрушения и покаяния в грехах посыпают голову пеплом.Освященный пепел в древней церкви получали только публично кающиеся, а сам обряд завершался покаянной процессией. Папа Урбан II в XI веке объявил эту традицию обязательной для всей католической церкви.Традиция начинать Великий пост в Пепельную среду Католическая церковь установила в 1570 году. С тех пор, в день покаяния в католических соборах проводят обряд посыпания пеплом.В Пепельную среду священники проводят литургии в фиолетовых облачениях — этот цвет выражает покаяние и надежду на перемену жизни кающихся прихожан к лучшему.В Пепельную среду верующие соблюдают строгий пост. А тем, кто не смог в день покаяния участвовать в мессе, домашние приносят освященный пепел и посыпают им их головы.Пост заключается в духовном и физическом воздержании от излишеств. Основным элементом Великого поста является постановление, которое каждый верующий дает себе перед его началом.Постановление может касаться ограничений в пище, в развлечениях, в старании совершать добрые дела и так далее.Церковные традицииПост у католиков, в отличии от православных, длиться 45 календарных дней - пост длиться шесть недель (исключая воскресенья) и четыре дня. Католический пост отличается от православного не только продолжительностью, но и другими традициями.Католическая церковь различает понятия "пост" и "воздержание от мяса". Пост предполагает ограничение числа приемов пищи в день: одна полноценная трапеза, и, при этом не запрещаются два вкушения утром и вечером, при этом род и количество вкушаемой пищи определяются утвердившимся местным обычаем.Пост обязателен для всех от 18 до 59 лет. От поста освобождаются дети до 14 лет, старики, больные, беременные и путешественники.Воздержание от мяса обязательно для верующих в Пепельную среду и Страстную пятницу, а также во все пятницы года, кроме больших праздников. Католическая церковь рекомендует верующим соблюдать пост с воздержанием и в Великую субботу.В первое воскресенье поста, которое в 2022 году выпадает на 6 марта, западные христиане будут праздновать Прощеное воскресенье (Forgiveness Sunday).В четвертое воскресенье Великого поста, которое в 2022-м выпадает 27 марта, в Католической церкви отмечают Laetare Sunday — Радуйтесь, который символизирует радость грядущего праздника.Это единственный день Великого поста, когда священники имеют право служить не в фиолетовых облачениях, символизирующих покаяние, а в розовых, олицетворяющих радость.Великое ТриденствиеТри последних дня перед Пасхой — Чистый четверг, Страстная пятница и Великая суббота — в литургическом календаре выделяются в отдельный период: Священное Пасхальное Триденствие.Священное Пасхальное Триденствие начинается Мессой Вечери Господней в Великий четверг, а заканчивается Второй Вечерней воскресенья Пасхи.Западным христианам во время Великого поста рекомендуют воздерживаться от веселья, вредных привычек и прочих мирских удовольствий, а также раздавать милостыню и делать другие добрые дела.Священнослужители считают, что пост и милостыня — учат нас любви, бескорыстию, воздержанию и благоразумию, так как помогают освободиться от людских пристрастий.В 2022-м католики празднуют Светлое Воскресение Христово 17 апреля.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210131/Katolicheskaya-tserkov-uchredila-Vsemirnyy-den-dedushek-i-babushek-250759084.html

https://sputnik-georgia.ru/20201225/prazdnovanie-katolicheskogo-rozhdestva-v-mire-vo-vremya-covid-19-250454603.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников